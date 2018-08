L'Igualada Rigat queda fora dels quarts de final de la Lliga Catalana

Un mal inici de segona part va condemnar l'Igualada Rigat a la derrota i el deixa fora dels quarts de final que es disputaran al pavelló de les Comes. El Lleida va ser molt efectiu en els moments de debilitat dels igualadins.

A la primera part el resultat va ser de taules, encara que el Lleida va pressionar més i va portar la iniciativa del joc. La primera ocasió va ser per als lleidatans, però va ser l'Igualada qui es va avançar en el marcador. Baliu va aprofitar el refús d'un penal llançat per ell mateix i va anotar el 0-1.

L'alegria va durar poc al conjunt de Ferran López perquè, al minut set, un xut des de mitja pista de Roberto Di Benedetto va suposar l'empat. Abans d'arribar al descans, tots dos equips van gaudir d'una ocasió per fer el segon, però en les dues oportunitats el disc va xocar contra el pal.



Inici per oblidar

A la represa, els igualadins van cometre la desena falta d'equip massa aviat i l'argentí Oruste enga-nyava Deitg, i va anotar el 2-1. Només dos minuts i mig després, Toni Baliu era assenyalat amb targeta blava i Oruste va tornar a aprofitar-ho per fer el 3-1. En ple desconcert dels anoiencs, Bruno di Benedetto feia el 4-1.

Els arlequinats no es van rendir i quan faltaven sis minuts per al final, una assistència de Bars va ser aprofitada per Jordi Méndez, qui va anotar el 4-2. Tres minuts més tard, Méndez va tornar a aprofitar una targeta blava local per retallar diferències fins al 4-3.

Els minuts finals van ser de pressió total dels igualadins i van aconseguir forçar la desena falta als lleidatans quan quedava un minut pel final. En aquesta ocasió, Méndez no va encertar i els igualadins van veure com s'esfumava somni de disputar uns quarts de final de Lliga Catalana al pavelló de Les Comes.

Qui si estarà en aquests quarts de final a Igualada, serà el Club d'Esports Vendrell que va superar al Caldes Recam Làser (1-2) i es jugarà el proper dissabte el primer lloc del grup A contra el Barça Lassa. En el grup C, el Girona Citylift CH va sumar la segona victòria contra el Noia Freixenet (4-2), mentre que en el grup B, el Voltregà va derrotar al CP Vic (4-2). En la darrera jornada es decidiran els classificats.