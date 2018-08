El món del bàsquet lloa la figura i el llegat de Manu Ginóbili a l'NBA

arxiu particular

L´argentí Manu Ginóbili

Considerat com a tota una icona del bàsquet mundial durant les últimes dues dècades, la figura de Manu Ginóbili va ser exaltada tant per la seva brillant trajectòria professional de 23 anys com pel comportament fora de les pistes.

El comissionat de l'NBA, Adam Silver, va definir-lo, a través del seu compte de Twitter, com a un esportista «model» que va ser campió dins i fora del camp. «Més que un campió de l'NBA i All-Star, Manu Ginóbili també és un pioner que va ajudar a globalitzar l'NBA. És un dels millors ambaixadors del bàsquet, creu en el poder dels esports per canviar vides». En un segon missatge, Silver agraeix el fet d'haver tingut l'oportunitat de gaudir de la presència de Ginóbili dins del millor bàsquet del món: «Durant 16 anys, vam tenir la sort de veure competir una llegenda al més alt nivell. Gràcies, Manu, per una carrera que va inspirar milions de persones a tot el món», va subratllar.

D'altra banda, el tècnic dels actuals campions de l'NBA, els Golden State Warriors, el va definir com «un dels més grans de tots els temps. Sense por, divertit, compassiu i competitiu fins al final. Gràcies, Manu!», va destacar. Finalment, Jason Kidd va dir que ha estat «un dels jugadors més únics que he hagut de defensar».