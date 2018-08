Paco Alcácer deixa el Barça i marxa cedit al Borussia de Dortmund

El FC Barcelona i el Borussia Dortmund van arribar a un acord per la cessió de Paco Alcácer. El club alemany pagarà al Barça 2 milions d'euros per aquest any de cessió i es farà càrrec de la fitxa.

El Dortmund es reserva una opció de compra per 23 milions d'euros, més 5 en variables, i els blaugrana tindran un dret de tempteig. A més, també tindrà el 5% de la plusvàlua d'una futura venda del jugador del Borussia Dortmund a un tercer equip.

Paco Alcácer va arribar al Barça procedent del València la temporada 2016-17. Des del seu debut, el 10 de setembre del 2016 contra l'Alabès a la lliga, el davanter de Torrent ha disputat un total de 50 partits amb els blaugrana. Uns enfrontaments que li han servit per anotar 15 gols amb la samarreta del Barça, repartits entre la lliga (10), la Copa (4) i la Champions (1). A més, durant la seva etapa blaugrana, ha alçat dues Copes del Rei, una lliga i una Supercopa d'Espanya.

Amb la sortida d'Alcácer només s'espera la possible sortida de Rafinha al Betis o al Benfica. El Barça segueix negociant amb el club de Sevilla les condicions de l'operació, mentre que el conjunt portuguès, a l'espera de classificar-se o no per a la Champions League, també estaria interessat en el jugador brasiler del Barça.



Iniesta veu el Barça «potent»

En una entrevista concedida a Barça TV després de rebre l'infantil B, que va guanyar la World Soccer Challenge a Osaka, Andrés Iniesta va compartir les seves primeres vivències al futbol japonès. El mite blaugrana és molt optimista amb la nova temporada.

«Veig un Barça potent, amb una plantilla molt important. S'han fet incorporacions de gent jove i més experimentada que segur que li dona una solidesa molt important. Tant de bo arribi a final de temporada amb opcions de guanyar-ho tot», va afirmar als mitjans del club.

Sobre la seva adaptació a la cultura nipona, el migcampista manxec va declarar sentir-se «molt còmode» i encantat amb la gent i també amb els seus companys del club. «Des del primer dia he estat molt a gust. He trobat gent molt predisposada a ajudar: els companys i la gent que treballa al club», explicava Iniesta.