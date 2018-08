El president del Sevilla assegura que Mariano serà jugador del Reial Madrid

El president del Sevilla FC, Pepe Castro, va confirmar que el Reial Madrid ha decidit exercir el seu dret de tempteig per a la contractació de Mariano Díaz, que havia arribat a un acord inicial amb l'equip andalús, i que el davanter finalment tornarà a vestir de blanc aquesta temporada.

«Intentem fer una adquisició ambiciosa, però la realitat és que el Madrid tenia una opció de tempteig i ens ha dit que l'executarà», va dir davant la premsa Pepe Castro, reivindicant que el Sevilla «ha actuat com ha d'actuar». «Hem arribat a un acord amb l'Olympique de Lió i el jugador ens deia una vegada i una altra que només jugaria al Sevilla», va apuntar.

A més, el mandatari va subratllar que el Sevilla «per a res» havia de «preguntar al Reial Madrid» sobre el possible fitxatge de Mariano. «És el Lió el que té aquest compromís amb el Madrid. Hi havia 48 hores perquè el Madrid pogués exercir la seva opció de tempteig, ha decidit exercir-la i no passa res. No m'enfado amb ningú, això és futbol i cadascú fa el que li interessa en el moment que li interessa», va dir, afegint que ja treballen en «opcions paral·leles «per reforçar l'atac» sevillista.