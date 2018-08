Sallent no s'oblida de la cursa de canoes per la festa major

La sisena edició de la competició de canoes a la Festa Major de Sallent és un clàssic i enguany no serà menys. L'únic requisit per apuntar-s'hi és saber nedar, ja que es tracta d'una competició oberta a tot el públic a partir dels sis anys.

Les inscripcions a la prova són gratuïtes fins al proper sis de setembre i es poden tramitar a través de l'Ajuntament. Aquesta activitat esportiva tindrà lloc a la zona del riu del pont nou, el proper dissabte 8 de setembre a partir de les 10 del matí.

D'altra banda, un dels actes esportius més destacat del programa de festa major és el 3x3 de bàsquet, que es durà a terme el proper dimarts 11 de setembre a partir de dos quarts de deu del matí, al pavelló d'esports Agustin Rueda.

Les inscripcions per a la prova estan limitades fins al divendres set de setembre. Les categories participants seran la premini i mini, amb un preu de cinc euros per jugador, la infantil i cadet, amb un preu de deu euros per jugador, el mateix que la sènior i que la de veterans. Cada participant s'endurà una samarreta de regal i podrà gaudir d'una botifarrada gratuïta.