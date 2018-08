Serena Williams juga l'US Open amb un tutú negre després del veto al seu vestit de Roland Garros

Serena Williams ha tornat a les pistes per disputar l'US Open, i ho ha fet amb un missatge simbòlic contra les crítiques que va rebre a Roland Garros per la seva vestimenta. En aquesta ocasió, la nord-americana ha jugat amb un tutú negre, la qual cosa ha estat interpretat com una forma de respondre a les crítiques que va suscitar el seu vestit a París.



La polèmica va sorgir en el prestigiós torneig francès de terra batuda, on la tennista va vestir un vestit que Nike havia fet a la seva mida per evitar la formació de coàguls a la sang, una condició que pateix després del seu últim part.





No obstant això, Bernard Giudicelli, president de la Federació Francesa de Tennis i organitzador de Roland Garros, es va pronunciar sobre la vestimenta de la nord-americana amb dures paraules: "Crec que en ocasions hem arribat molt lluny. El conjunt de Serena Williams d'aquest any, per exemple, no serà acceptat més. Fa falta respectar el joc i el lloc".Davant aquestes crítiques a la seva forma de vestir, Williams ha lluït en la seva última aparició a les pistes un tutú ideat per Virgil Abloh al costat de Nike, i que s'inspira en el vestuari de les ballarines de ballet. Si bé és cert que ella no s'ha pronunciat sobre aquest tema i que aquest disseny pogués estar acordat des d'abans, també és possible que la jugadora hagi decidit posar-se en contra dels codis més estrictes d'aquest esport.