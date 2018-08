El bagenc Jordi Ballús, cinquè a l'europeu de més de 35 anys

L'esquiador de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Ballús va acabar en cinquena posició al Campionat d'Europa i d'Àfrica en la categoria de més grans de 35 anys, que va tenir lloc a la localitat alemanya de Halle. Ballús, que tornava a la màxima competició després d'uns anys d'aturada, va estar a punt de pujar al podi. De fet, li va faltar una sola boia, ja que va quedar igualat amb el tercer i el quart classificats. El pitjor resultat a la fase de classificació el va relegar a un lloc que, però, és molt ben valorat pel bagenc.

Així, Ballús va fer a la final dels sis millors un registre de 2.00/55/11.25, és a dir, dues boies, a una velocitat per a tots els participants de 55 quilòmetres per hora i una llargada de la corda d'11,25 metres. Va ser el mateix resultat que van fer el txec Petr Vesely, qui finalment es va endur el bronze, i el suec Henrik Tengius, que va finalitzar quart. El problema per al català va ser que havia entrat a la final amb la pitjor marca, després d'un desempat amb quatre esquiadors més, els belgues Basile Graux i Olivier Fortamps i el francès Baptiste Fau. Aquest fet va provocar que, en el desempat de la final, no pogués superar els dos competidors.

El triomf va ser per a un altre suec, Nicklas Larsson, amb un registre de 4.00/55/11.25, és a dir, només dues boies millor que tots els que van empatar en la lluita pel bronze, entre ells Ballús. Larsson va fer el mateix resultat que l'alemany Alexander King, però el va derrotar després de dues passades de desempat.



Esperances de futur

Després d'aquest resultat, Ballús explicava que «sento que amb una mica més de preparació puc aspirar a pujar al podi en pròximes edicions de l'europeu. Abans d'aquest, vaig tenir una lumbàlgia i tampoc no vaig poder fer tota la preparació com calia. A més, era el primer campionat d'aquesta categoria al qual accedia i no sabia quin nivell hi havia. Ara, coneixent-lo, crec que puc aspirar a més en el futur». La setmana anterior, havia participat en un campionat a França en el qual havia quedat segon de la seva categoria. Ara afrontarà el Campionat d'Espa-nya, a Seseña, i el de Catalunya, encara sense seu.

Després del cinquè lloc de Jordi Ballús, la setmana que ve arribarà el torn del seu germà, Roger, que afrontarà els europeus absoluts a Ioannina (Grècia).