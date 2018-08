El Barça manté la incògnita sobre una nova incorporació

El Barça no dona per tancat el seu particular mercat de fitxatges d'estiu, ni pel que fa a les entrades, ni pel que fa a les sortides, tot i que les segones poden condicionar les primeres. De fet, les negoaciacions per cedir Rafinha al Betis es mantenen i aquesta operació pot determinar que el club es decideixi a incorporar un nou centrecampista a l'equip, tot i que aquest no seria cap dels que han sonat durant tot l'estiu, sinó algun més econòmic per tal de no superar el límit salarial de la plantilla.

Ahir, però, va sorgir una altra possibilitat, que podria ser aquella en què treballaria el club les darreres hores. Aquesta seria l'arribada d'un lateral, ja sigui dret o esquerre, per tal de tapar un dels forats que desitja ocupar el tècnic del primer equip, Ernesto Valverde. Així, si arriba un lateral dret per competir amb Semedo, Sergi Roberto aniria directament al centre del camp, a ocupar el territori que ara colonitzen Rakitic i Busquets. Sembla, però, que Valverde és més partidari de fitxar un lateral esquerre que substitueixi Lucas Digne, traspassat a l'Everton. L'entrenador no es refia de les prestacions que li puguin donar Juan Miranda i Marc Cucurella, els laterals del filial, en cas d'una lesió o sanció de Jordi Alba.

Cap dels tres



El que sembla clar és que no arribarà cap dels tres centrecampistes amb els quals el Barça ha negociat aquest estiu. Frenkie de Jong, que avui entrarà al sorteig de la Lliga de Campions amb l'Ajax després de la classificació dels holandesos dimarts, ja va aclarir que enguany no sortiria del conjunt d'Amsterdam; qui ho podria tenir més bé és Adrien Rabiot, que segueix negant-se a renovar amb el París Saint-Germain, però les relacions entre tots dos clubs són pitjor que nul·les des de l'afer Neymar i no sembla probable que es refredin tant com perquè una negaciació arribi a bon port; finalment, Paul Pogba es troba en plena crisi del Manchester United que, a més, no pot fitxar perquè el mercat a Anglaterra ja es va tancar. El francès haurà d'esperar un millor moment per marxar.