El davanter Doumbia arriba al Girona abans de la possible sortida de Portu

El nou davanter del Girona, Seydou Doumbia, va afirmar ahir que es nota motivat i «capaç» d'ajudar el seu nou equip per tal d'aconseguir els seus objectius d'aquesta temporada i va afegir que va seguir-lo la temporada passada i que per això ha acceptat l'oferta. Doumbia arriba dos dies abans del tancament del mercat, que podria suposar la sortida de l'estrella de l'equip, Christian Portu, en direcció a Sevilla.

Ahir, Doumbia va recordar que «aquest equip ha anat creixent i, tot i la competitivitat que hi ha, penso que sóc capaç d'aconseguir que tiri endavant. El meu primer entrenament ha estat molt positiu. M'hi he trobat bé i he estat rebut cordialment».

Una de les anècdotes va arribar quan se li va preguntar pel dorsal 22, el que havia escollit. Va respondre que «ho havia de fer entre el 12, el 14 i el 22. Aquest em va semblar molt més interessant per l'objectiu dels gols que vull fer. Dotze o catorze em semblava que eren pocs».

Pel que fa a la possible sortida de Portu, es podria accelerar després de la tornada de l'eliminatòria de Lliga Europa que el Sevilla juga avui contra el Sigma Olomouc, tot i que els andalusos també volen el madridista Borja Mayoral.