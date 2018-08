La Seu d'Urgell presenta l'última prova de la Copa del Món d'eslàlom

La Seu d'Urgell esdevindrà novament la capital mundial del piragüisme del 7 al 9 de setembre, amb la disputa de la cinquena i última prova de la Copa del Món 2018 d'eslàlom, que es durà a terme al Parc Olímpic del Segre en les modalitats de caiac individual (K1), canoa individual (C1) i canoa mixta (C2Mx).

Per segon any seguit, el Parc Olímpic acull les finals de la competició, que tenen la presència dels millors palistes i canoistes mundials. La cita servirà com a prèvia al mundial, que es farà el 2019 a la Seu d'Urgell i a Sort.

En la competició hi prendran part 471 palistes de 41 països amb un total de 300 embarcacions, en una prova que té la col·laboració de la Diputació de Lleida. La roda de premsa de presentació de l'esdeveniment va tenir la participació del vice-president tercer de la Diputació i del vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; el director del Parc Olímpic del Segre i membre del comitè organitzador, Francesc Ganyet, el representant territorial de l'Esport a Lleida, Joan Segura, i Marta Martínez, que enguany ha estat la campiona estatal.