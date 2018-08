Simon Clarke treu partit de la relaxació de l'equip Sky, que cedeix el lideratge

El corredor australià Simon Clarke (Education Fist-Drapac) va guanyar la cinquena etapa de la Vuelta, entre Granada i Roquetas de Mar, de 188,7 quilòmetres, en una jornada en què l'equip Sky va deixar-se prendre el mallot vermell de líder per tal de no haver d'assumir tanta feina en les properes etapes. Ara és per al francès Rudy Molard, que va perdre el cavall dels tres corredors que es van escapar del grup de sis que van protagonitzar l'aventura de la jornada, però que, a canvi, va aconseguir una bona recompensa.

Els tres primers de l'etapa d'ahir Clark, Mollema i De Marchi van ser els supervivents d'una escapada de 25 corredors que es va formar en una jornada de ritme frenètic. Molard va veure, de seguida, que podia ser líder i també que l'Sky, l'equip del polonès Kwiatkowski, no faria gran cosa per impedir-ho.

Així, el grup es va escapar i el trio del capdavant es va formar al Marchal. Tots tres van assolir uns quants segons sobre el tercet en què hi havia Molard, amb l'italià Villella i el belga De Tier.

En el tram final, els de davant es va anar marcant fins que Clarke va llançar un atac que no va poder ser respost per cap dels seus oponents. Vuit segons després va arribar un exhaust Molard, amb una diferència suficient per endur-se el liderat per una mica més d'1 minut. Després de l'etapa, el francès va manifestar que «per a mi és un somni, aquest mallot. A veure si el puc conservar fins al diumenge».

El navassenc Jordi Simón va perdre ahir més de 17 minuts, mentre que espera una altra jornada en la qual poder atacar, com va fer dilluns, i ara és 150è de la general, a 43.31 de Molard.

Avui es disputa la sisena etapa de la Vuleta, entre Huércal-Overa i San Javier, a la vora del mar Menor, de 155,7 quilòmetres i dos ports de tercera al mig del recorregut, que no haurien d'impedir una arribada massiva.