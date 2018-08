El TAD ratificarà la sanció de quatre anys per al corredor de fons Ilias Fifa

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) confirmarà les properes hores la sanció de quatre anys sense competir per a l'atleta Ilias Fifa, imposada per l'Agència Antidopatge, segons va avançar ahir el diari As. Aquestes informacions expliquen que el TAD reafirma els arguments de l'agència per suspendre Fifa, la possessió de productes dopants.

El corredor, campió d'Europa dels 5.000 metres el 2016, va ser arrestat amb setze persones més el 25 d'octubre passat en la denominada Operació Chamberí contra el tràfic i el consum de substàncies prohibides. En el registre, al seu domicili, es van trobar ampolles d'Actovegin i d'EPO. Els altres dos esportistes implicats en la trama, El Mahdi Lahouifi i Ayoub Mokthar, ja van ser castigats a quatre anys sense competir i a multes de 3.000 euros. Fifa haurà d'abonar 9.000 euros per al fons d'educació antidopatge.