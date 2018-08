El Barça haurà d'anar a totes des del primer minut a la Champions

Segurament el d'ahir no va ser el resultat del sorteig més desitjat per al Barça. El camí cap al Wanda Metropolitano ja se sabia que seria dur, però potser que no ho seria tant des del primer moment. Els blaugrana van quedar enquadrats en un grup altament complex, davant de tres rivals que li poden complicar la vida si no es té el millor dia. Per ordre de nivell, segurament el Tottenham és l'adversari principal per lluitar per la primera posició del grup, però no cal oblidar un Inter crescut, que té prou potencial per accedir a vuitens, i el campió holandès, un PSV Eindhoven que segur que robarà punts.



Estils similars

El Tottenham és l'equip que pot posar en més problemes el Barça tot i que encara no disposarà del seu nou estadi, el nou White Hart Lane, per als duels de la primera fase del torneig. L'endarreriment en les obres del que ha de ser un dels estadis més grans i atractius del país provocarà que el Barça torni a Wembley, on va guanyar dues de les seves cinc Lligues de Campions.

Damunt del terreny de joc, l'equip de Valverde haurà d'anar amb compte perquè l'estil de joc del Tottenham és un dels més semblants al seu del continent. El tècnic, Mauricio Pochettino, pot treballar amb una plantilla que no ha tingut canvis respecte de la temporada passada. Les necessitats econòmiques derivades del pagament del nou camp han provocat que no s'hagi pogut invertir, però els Spurs han fet virtut de la necessitat i han donat continuïtat a un projecte que és el més sòlid del país del darrer trienni. De fet, en aquest temps, el Tottenham és l'equip que ha sumat més punts a la Premier, tot i que no n'ha guanyat cap.

Pochettino pot utilitzar un doble sistema, amb dos centrals o amb tres, aquest últim amb la inclusió del colombià Davinson Sánchez, que permet més volada als laterals Trippier i Rose. Aleshores, pot prescindir del belga Dembélé al mig del camp i mostra un estil més incisiu, amb el talent del danès Christian Eriksen, desitjat pel Barça temps enrere, i de Dele Alli i la velocitat d'homes com el coreà Son i Lucas Moura, que va marcar dos gols al Manchester United dilluns. A davant, un dels davanters més complets d'Europa, Harry Kane, molt difícil de controlar per la seva mobilitat. El Tottenham pot dominar el partit o pot contraatacar, d'aquí la seva perillositat, com va comprovar el Madrid, que va perdre per 3-1 a Wembley, l'any passat.



El renaixement d'un campió

Per ordre de potencial, l'Inter és el següent del grup, i no serà un rival fàcil. Ja fa vuit anys i mig de l'eliminació dolorosa contra aquell equip de Mourinho que llavors seria campió europeu, justament a Madrid, però al Bernabéu. En aquest temps, els llombards han passat una autèntica travessa del desert fins arribar a formar un equip que ara és competitiu. En el nou panorama de propietaris asiàtics, el club pertany a un grup xinès i té un president indonesi. Aquest múscul econòmic li ha donat possibilitats d'anar a mercat en condicions. A més, ha confiat en un tècnic de bon gust, Luciano Spalletti, que ja va fer bons anys a Roma. Va tenir la sort de classificar-se amb un gol de Vecino en l'últim partit de la lliga passada i, tot i que no és un dels grans d'Europa, no és fàcil superar-lo.

Té el gen competitiu dels tres croats subcampions del món, Vrsaljko, acabat de fitxar a l'Atlètic, Brozovic i Perisic, la seguretat dels tres centrals, als quals s'ha sumat la força del belga Nainggolan i, sobretot, els gols d'Icardi. L'argentí, que no va anar al mundial, té un ecosistema perfecte a San Siro i és molt difícil d'aturar, sobretot si rep bones pilotes de jugadors de banda tan profunds com Candreva i Perisic. L'Inter no és el del 2010, però un triple campió europeu no és mai fàcil, malgrat que ha debutat a la lliga amb derrota al camp del Sassuolo i empat a casa contra el Torí.



Talent a davant

Pel que fa al PSV Eindhoven, hauria de quedar quart de grup, però no és un rival còmode, sobretot al Philips Stadium. Pot tenir problemes a dar-rere, però a davant té la categoria de l'uruguaià Gastón Pereiro i la velocitat del mexicà Hirving Lozano, que segur que no dura gaire a Holanda. En les classificatòries ha deixat enrere amb solvència el Bate Boríssov i segur que el seu nou tècnic, un home del caràcter de Mark van Bommel, provocarà que els seus homes no s'adormin i siguin un adversari fàcil. Un mal dia, sobretot a domicili, pot fer patir contra el PSV.

Ahir, després del sorteig, el director de Relacions Institucionals i Esportives del Barça, Guillemo Amor, va afirmar que «estem contents pel sorteig dins de les dificultats que té. Confiem en el nostre equip tot i que el grup és potent».