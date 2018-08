Bou pot ser campió del món diumenge a Gran Bretanya

La localitat britànica de Silsden serà l'escenari, aquest cap de setmana, de la setena i penúltima prova del Campionat del Món a l'aire lliure, en la qual el pilot pierenc Toni Bou (Repsol Honda) té moltes possibilitats d'assolir un nou títol mundial. Seria el seu dotzè a l'aire lliure que, sumats als dotze que ja acumula en el certamen indoor, augmentaria el seu palmarès fins els 24 títols mundials en competició individual.

Amb cinc victòries en les set curses disputades en el que portem de temporada, el pierenc acumula un gran avantatge al capdavant de la competició, amb 23 punts de renda sobre el seu màxim rival, Jeroni Fajardo, i 26 sobre el tercer, Jaime Busto. Per proclamar-se campió, Bou en tindria prou quedant entre els dos primers classificats, i en cas que Fajardo no s'endugui la victòria, també li valdria acabar la prova en tercera posició.

Des del 2012, el pierenc s'ha imposat en les onze curses celebrades a la Gran Bretanya, a les que s'han de sumar les quatre assolides el 2007, 2009 i 2010. Avui, els pilots hauran de passar les verificacions, mentre que demà es durà a terme la jornada d'entrenaments i classificació, que es posarà en marxa a partir de les dues del migdia amb la disputa de la Q1. Per la seva banda, la Q2 no començarà fins a les quatre de la tarda. Pel que fa a la cursa, se celebrarà diumenge a les deu del matí i acabarà a les quatre i vint minuts, aproximadament. El podi se celebrarà una mica més tard, a tres quarts de cinc.

Bou va explicar que «després d'unes setmanes de relax que han anat realment bé per recuperar-me de la lesió al genoll que em vaig fer a la cursa de Bèlgica, estem preparats per a aquestes dues curses següents, en les quals es defineix el campionat. No sabem com serà la prova d'Anglaterra, ja que és un lloc nou, però confiem que serà una cursa selectiva. Ens hem preparat, i haurem d'estar molt forts físicament i no descuidar la concentració».