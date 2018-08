Camí de roses per al Madrid i l'Atlètic i difícil per al València

Els dos equips madrilenys tindran força fàcil accedir als vuitens en el camí cap a una final que es disputarà a la seva ciutat, en concret a l'estadi de l'Atlètic. El Madrid només tindrà la Roma com a adversari d'entitat i tampoc no ho ha de tenir complicat el Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola, que té rivals de segona fila en el concert europeu. En canvi, el València haurà de jugar contra dos grans d'Europa, la Juventus i el Manchester United, tot i que caldrà veure com estan els anglesos i si Mourinho segueix a la banqueta quan s'enfrontin a l'equip de Marcelino. La primera fase també va determinar un actractivíssim grup C, amb el París Saint-Germain de Neymar i Mbappé, el Liverpool, subcampió d'Europa, i el Nàpols d'Ancelotti.



Fàcil per a blancs i matalassers

La Roma és l'únic rival complicat per al Reial Madrid a la primera fase, tot i que sembla complicat que el conjunt d'Eusebio di Francesco repeteixi les semifinals del curs passat. Els romans s'han reforçat poc, però mantenen una idea de joc que ja se li va entravessar al Barça. Encara que tingués problemes amb els italians, però, el Madrid és molt superior al CSKA de Moscou i el Viktoria Plzen txecs, que faran prou si no s'enduen golejades en els seus respectius partits.

Pel que fa a l'Atlètic, els tres equips contra els quals jugarà no tenen un nivell mitjà tan baix, però tampoc no han d'impedir la seva classificació. El més complicat és un Borussia Dortmund que ha fitxat el tècnic suís Lucien Favre, que ja va triomfar a l'altre Borussia, el de Mönchengladbach, i que ara té el reforç de l'exblaugrana Paco Alcácer. Els altres dos equips, però, no han de fer ombra als de Simeone. El Mònaco ha perdut molts dels homes que el van dur a semifinals fa dos anys i el Bruges procedeix d'una lliga clarament menor.

Tampoc no ha de patir el City de Pep Guardiola. El Hoffenheim té poca experiència a Europa, tot i disposar d'un tècnic de talent com Nagelsmann, i el Lió i el Xakhtar veuen com els marxa talent any rere any.



Dos grups amb molt a veure

A part del grup del Barça, n'hi va haver dos més dels quals es pot extreure molt suc. El València no ho tindrà fàcil davant de la Juventus de Cristiano Ronaldo i el Manchester United. En el primer cas, perquè ja és un projecte consolidat i en el segon, per la qualitat indiscutible dels seus homes, tot i un joc erràtic. Italians i anglesos ja es van enfrontar a un altre equip espanyol, el Sevilla, la temporada passada. El Young Boys suís serà una comparsa.

Semblant és el grup C, amb enfrontaments molt atractius entre el París Saint-Germain, el Liverpool i el Nàpols, amb el toc nostàlgic representat per l'Estrella Roja. Els altres dos grups seran igualats per la banda baixa, quant a nivell.