L'Ajuntament de Manresa presenta les dues pistes de vòlei platja estables del Congost

L'Ajuntament de Manresa ha inaugurat aquesta tarda les dues pistes de vòlei platja que es mantindran establertes a la zona del Congost i permetran practicar aquest esport durant tot l'any. El recinte, de 34,5 x 22 metres, també permetrà el desenvolupament d'una àrea de joc lliure per a la pràctica d'altres esports de sorra i d'aquesta manera, es podrà jugar simultàniament. De forma global, té una superfície de 759 m2.

Les obres van començar a principis del mes de febrer i s'han dut a terme en dues fases; la primera inclosa en els pressupostos del 2017 i, la segona, en els pressupostos d'enguany. Els costos han estat de 43.438,38 euros i 35.693, 44 euros, respectivament. L'actuació resta pendent de la plantació de l'arbrat de l'entorn del recinte, la qual es preveu portar a terme durant la tardor.

En els darrers anys, la zona del Congost ha vist unes millores importants, ja que s'ha augmentat l'espai de pràctica esportiva amb el camp de rugbi, de beisbol, el circuit de ciclisme i darrerament, en la millora dels accessos a l'estadi de futbol. La finalitat, segons l'Ajuntament, és «enfortir l'anella del Congost, millorar les seves instal·lacions, afavorir l'augment i la capacitat de l'exercici físic, i posar-la a disposició de clubs i ciutadania». Al mateix temps que es duen a terme millores estructurals, la política municipal també s'adreça a la promoció d'esdeveniments de ressò que puguin aportar activitat esportiva i econòmica, i que faci de Manresa «una capital esportiva de primer ordre».



A la inauguració hi han assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Jordi Serracanta; i el secretari del club Vòlei6, Sergi González

En un acte amb la presència de representants i esportistes del Vòlei6, familiars i aficionats, el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, ha afirmat que el nou equipament és el resultat de molts anys de la feina del club, que ha fet una «bona feina de promoció» d'aquest esport i ha insistit per fer-lo realitat, una demanda que finalment l'equip de govern ha fer realitat i que complementa el conjunt d'instal·lacions esportives de la zona del Congost. Serracanta ha recordat que la instal·lació tindrà dues vessants,: per una banda serà d'ús públic i lliure, per a tota la ciutadania; i per altra serà utilitzada pels esportistes del club Volei6. En aquest sentit, ha afirmat, "amb el vostre suport i la vostra feina aconseguirem que el Vòlei platja es consolidi i vagi a més. Ara ja tenim una instal·lació adequada".

Des del club, Sergi González ha manifestat el seu agraïment a l'Ajuntament de Manresa per haver fet realitat aquest espai, "que sens dubte aprofitarem", i ha explicat que properament "iniciarem una escola de vòlei platja, i ja hem començat un campus d'estiu". També a partir d'ara el Torneig de la Catalunya Central "el celebrarem en aquestes instal·lacions". González ha agraït "la implicació i a començatde les pistes s' fa erreta del torneig de ver relitat la instal·laciue sempre ens escolta, ens amnet el suport del consistori i de manera personal, al regidor Jordi Serracanta, "que sempre ens escolta, ens ho posa fàcil i com a petit club que som sentim que tenim el seu suport". Sergi González ha fet lliurament de la samarreta del torneig de vòlei a Serracanta i Junyent.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha tancat l'acte recordant que es va començar a parlar d'aquesta instal·lació el novembre de 2011, i finalment s'ha fet realitat i permetrà potenciar el vòlei així com simultàniament acollir altres modalitats d'esports de sorra, com el futbol o l'handbol. Junyent ha volgut "desterrar la idea que els clubs petits no tenen el nostre suport". Ha afirmat que "ha costat aconseguir els recursos per fer realitat la instal·lació, però finalment ha estat possible i ens n'hem de felicitat". La instal·lació, ha dit l'alcalde, permet fer un pas més a una zona esportiva que "fa goig, que els darrers anys ha estrenat també nous camps de rubgy i beisbol i que és el centre neuràlgic de l'esport a la nostra ciutat".

La presentació de les pistes s'ha fet en el marc del 8è Torneig de Vòlei Platja de la Catalunya Central, que se celebra aquest cap de setmana a Manresa. A l'edició d'enguany hi participaran 65 persones agrupades en 33 equips en les categories de 4x4 mixt, 2x2 mixt i 2x2 masculí. El torneig ha començat aquesta tarda amb la primera fase de grup i durarà fins el diumenge al migdia, moment en què es portarà a terme la fase d'eliminatòries. Les finals seran, aproximadament, entre les 6 i les 8 de la tarda, i posteriorment es farà el lliurament de premis.