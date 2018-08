Modric recull el premi a millor jugador europeu de la temporada

El croat Luka Modric va rebre ahir, un cop acabat el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, el premi a millor jugador europeu de la temporada passada, en una votació efectuada per tècnics i periodistes. Modric relleva el seu excompany d'equip al Reial Madrid Cristiano Ronaldo, que ahir no va ser al Fòrum Grimaldi, tot i que per a ell també hi havia un guardó, el de millor davanter de la Lliga de Campions passada. El tercer nominat al premi gran era l'egipci del Liverpool Mohamed Salah.

El Madrid va rebre tots els premis per demarcacions, per a Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modric i Cristiano Ronaldo. El premi a la millor futbolista femenina va ser per a la danesa del Wolfsburg Pernille Harder, que agafa el relleu de la blaugrana Lieke Martens.