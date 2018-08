Rafinha, Rosales i Portu marquen el final del mercat per als equips catalans

El final del mercat de fitxatges a la lliga Santander i a la lliga 123 arriba aquesta nit i els tres equips catalans de la màxima categoria encara feien operacions ahir a la nit. El Barça estava acabant de lligar la cessió del centrecampista brasiler Rafinha al Betis; el Girona feia el mateix amb el traspàs del davanter Cristian Portu al Sevilla i l'Espanyol feia realitat un dels desitjos del seu tècnic, Rubi, amb l'arribada, cedit, del lateral veneçolà Roberto Rosales, del Màlaga.



Final del serial

Ahir, a l'hora de tancar edició, encara no s'havia tancat la cessió de Rafinha al Betis, però semblava molt a prop. La clau era que els andalusos no volien cap clàusula que els obligués a quedar-se el jugador al final del període de cessions. Sembla que el desllorigador recauria en una renovació del jugador pel conjunt blaugrana, la qual cosa implicaria que el Betis pagaria més diners per la cessió, tot i que no es comprometria a quedar-se el jugador a final de temporada. Ahir al vespre s'avançava i avui s'hauria de tancar una operació que fa setmanes que dura.

En principi, el Barça no hauria de fitxar ningú més, tot i que dimecres s'havia parlat de la possibilitat que anés a buscar algun lateral, dret o esquerre, ja que l'opció d'un centrecampista era remota.



Entrades i sortides

D'altra banda, ahir semblava clara la sortida de Portu del Girona al Sevilla per uns 20 milions d'euros, 17 més variables, gairebé la seva clàusula de rescissió. El Girona, que juga avui a Vila-real, volia aprofitar les darreres hores amb el mercat obert per trobar-li un substitut. Sonava el nom de Salvi, del Cadis.

Pel que fa a l'Espanyol, va tancar l'arribada de Roberto Rosales, que jugarà amb els blanc-i-blaus en qualitat de cedit pel Màlaga.