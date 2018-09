El Gimnàstic juvenil inicia el curs a la Divisió d'Honor a Tarragona

El juvenil A del Gimnàstic de Manresa comença aquesta tarda, a les set, a les instal·lacions annexes al Nou Estadi de Tarragona, la segona temporada consecutiva dels escapulats competint al grup 3r de la Divisió d'Honor Juvenil.

Després de la brillant permanència assolida l'abril passat, el tècnic del Gimnàstic, Ferran Costa, ha hagut d'afrontar la reconstrucció d'un equip que només manté cinc jugadors del curs anterior. La pretemporada dels manresans ha estat prometedora. Els escapulats han jugat set partits, amb un balanç de quatre victòries, un empat i dues derrotes. Els de Costa han marcat catorze gols i n'han encaixat set. A més, els bagencs només han perdut un dels quatre amistosos que han disputat contra equips de Tercera Divisió i Primera Catalana.

L'entrenador de Castelldefels avalua la pretemporada «com a molt positiva. No només a nivell de resultats, un paràmetre anecdòtic. Hem treballat amb molta intensitat durant aquestes cinc setmanes. Alguns dies hem fet tres sessions preparatòries. Crec que l'equip està més preparat que la temporada passada per afrontar el primer partit de lliga». Ferran Costa explicita que «s'han acomplert tots els objectius que ens havíem traçat pel que fa a l'assumpció dels conceptes tàctics i a l'hora de conjuntar la plantilla», integrada per 22 futbolistes.

Per al castelldefelenc, el seu equip, enguany, serà del tot recognoscible. «La nostra identitat, l'essència del nostre joc, serà la mateixa. Ara bé, tenir jugadors d'un perfil més tècnic ens permetrà elaborar-lo més i enriquir-lo amb nous matisos tàctics».

El debut a casa del Gimnàstic de Tarragona es preveu complicat. «Ens enfrontem a un equip amb molt talent que aquest estiu ha guanyat, al torneig de Sitges, l'Espanyol i el Cornellà. El formen els futbolistes que van guanyar el MIC cadet fa uns anys. El Gimnàstic de Tarragona es caracteritza per un joc ràpid i vertical. Fa un futbol intens i agressiu, fins i tot en excés, a vegades. Per puntuar, haurem de saber refredar-los i imposar el nostre estil», conclou.