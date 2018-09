Igualada i Manresa es repten en l'estrena de Primera Catalana

De primer plat, derbi intercomarcal. La inclusió del Centre d'Esports Manresa al grup segon de Primera Catalana, a petició pròpia, i els capricis del sorteig federatiu han propiciat que l'inici del curs futbolístic a la Catalunya Central reporti als aficionats del Bages i de l'Anoia un atractiu derbi. Aquesta tarda, a les sis, Igualada i Manresa reprendran, a les Comes, la seva rivalitat històrica, i avaluaran les potencialitats de dos equips que estrenen entrenador, Mohamed El Yaagoubi i Piti Belmonte, respectivament.

Per als espectadors, el partit d'avui a l'estadi igualadí presenta alguns al·licients extraesportius. La junta directiva del Club de Futbol Igualada engega, amb el derbi, una campanya que pretén atraure espectadors a l'estadi: oferir als assistents, o a una part d'aquests, un seguit de presents la naturalesa i valor dels quals no s'ha fet pública. Alhora, s'estrena el nou dia i hora en què es jugaran tots els partits dels blaus com a locals: el dissabte, a les sis de la tarda. Aquest dia i hora substitueixen els habituals els últims anys: diumenge a les cinc.

La pretemporada d'ambdues formacions, almenys pel que fa als resultats, ha estat poc clarificadora. Un fet lògic si tenim en compte que tant blaus com blanc-i-vermells inicien un nou projecte futbolístic, enguany, això sí, amb objectius finals no del tot coincidents.

Incentius diferents per ser a dalt



Els de l'Anoia volen deixar enrere la irregularitat que va caracteritzar l'equip el curs passat i posar els fonaments del futur amb una plantilla integrada, bàsicament, per jugadors anoiencs, sense renunciar a lluitar pels llocs capdavanters, sense més pressió que el propi nivell d'exigència. Per la seva part, els del Bages afronten la temporada amb l'objectiu d'assolir, per fi, l'anhelat ascens a Tercera Divisió, després d'una absència d'onze cursos esportius.

Estadístiques estivals similars



L'anàlisi dels resultats signats pels dos equips en els partits de pretemporada és poc edificant. Els de Mohamed El Yaagoubi només s'han imposat en un dels sis partits jugats, han empatat en tres ocasions i han perdut en dues. Els de Piti Belmonte han tastat el triomf una vegada més que els igualadins, però el seu balanç d'empats i derrotes és idèntic. Sí que difereixen les estadístiques en l'apartat golejador. El Manresa només ha marcat cinc gols en set partits, però n'ha encaixat quatre, una xifra excel·lent. L'Igualada ha materialitzat vuit gols en sis partits, una quantia respectable, però, en contraposició, n'ha encaixat nou.

Mohamed El Yaagoubi i Piti Belmonte coincideixen en pocs aspectes a l'hora de valorar la pretemporada dels seus equips. Això sí, ambdós consideren curt un espai de cinc setmanes per completar la construcció dels seus projectes. El tècnic blau assenyala que «hem acomplert tots els objectius que ens havíem traçat per a aquest mes. Hem treballat els aspectes físics, tècnics, tàctics, emocionals i picològics amb una visió global». Moha es mostra satisfet amb la progressió «d'un grup humà i futbolístic jove, complementat amb jugadors experimentats que evidencia un gran marge de millora». El nou entrenador de l'Igualada assenyala que «si avaluem la pretemporada pels resultats assolits als partits amistosos, el nostre nivell de satisfaccio baixarà. Però aquesta és una visió errònia dels partits de pretemporada. Senzillament, són la millor forma d'assimilar els aprenentatges teòrics i parcials, defensius i ofensius, treballats durant les sessions preparatòries». Valorant els partits jugats segons la progressió constatada en el joc de l'equip, Moha conclou que «he pogut observar que els jugadors estan assimilant els conceptes que els transmetem, tot i que com a equip estem molt lluny del nostre sostre».

Per la seva part, Piti Belmonte admet que «podria estar més content de la pretemporada. Ens hauria agradat arribar al primer partit en millor disposició, però durant aquest mes s'han produït tot un seguit de situacions no controlables que han endarrerit la nostra evolució», uns imponderables «del tot aliens als jugadors. La seva actitud ha estat immillorable». Belmonte reflexiona que «el futbol és un esport de dinàmiques i tots els entrenadors diem que volem començar bé la temporada, però, com és lògic, no tots els equips ho podran fer». Malgrat explicitar un retard no desitjat, el tècnic ratifica que «anirem a Igualada preparats per competir». «Amb molta menys preparació vam empatar a zero al camp del San Cristóbal, de Tercera Divisió», rebla. Alhora, el nou preparador blanc-i-vermell reafirma que «no em preocupen els registres golejadors de l'equip. L'assumpció dels conceptes ofensius és progressiva i, a més, d'altres condicionats com la forma física incideixen en els futbolistes a l'hora de prendre decisions i ser precisos en la construcció del joc». «Ho dissimulem més, però també hem de millorar en defensa. Assumir els nous sistemes i aprenentatges requereix temps», conclou.

L'Igualada afronta el partit d'avui amb només una baixa, el central Nil Pradas, que arrossega una sanció de la temporada anterior. Per raons personals extraesportives, el Manresa no podrà disposar demà de dos jugadors: el migcampista Sergi Soler i el central francès Florent. Pel que fa al davanter Carles Montoro, amb molèsties al turmell dret des de fa setmanes, no es prendrà una decisió definitiva sobre la seva participació fins avui, dissabte.

Fidels al propi estil de joc



Mohamed El Yaagoubi i Piti Belmonte consideren determinant per assolir un resultat positiu que els seus respectius equips, Igualada i Manresa, s'expressin segons el seu propi llenguatge futbolístic.

Moha assenyala que «aquest curs, a l'Igualada, li agradarà ser el protagonista dels partits, tenir la possessió de la pilota, ser propositiu». Alhora, el tècnic considera que els seus jugadors «també hauran de saber jugar sense la pilota, doncs la proposta ofensiva dels oponents pot ser coherent». Per vèncer el Manresa, el tècnic considera que «hem de jugar de tu a tu contra els del Bages. Coneixem les seves virtuts, però també les seves debilitats. I n'hem de treure profit!». Moha no especifica les carències del seu oponent, però sí les seves habilitats: «El Manresa és un equip sòlid, que se sent còmode i fort sense la pilota, amb consumats finalitzadors a la davantera». Piti Belmonte defineix els de l'Anoia com «un equip jove i agosarat, acostumat a tenir la pilota i a començar a jugar-la amb els peus des del porter. En atac, tenen jugadors ràpids i habilidosos».Belmonte considera determinant per al triomf del Manresa «jugar amb concentració defensiva els noranta minuts i fer una bona lectura i gestió de totes les fases del partit».