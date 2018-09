Igualada i Manresa s'estrenen a la lliga amb un festival de gols

L'Igualada i el Manresa han empatat a tres gols en un derbi intercomarcal de Primera Catalana que feia nou anys que no es donava i que ha servit per iniciar la lliga al grup 2. Els anoiencs, entrenats per Moha, han aconseguit remuntar primer un 0-2 i després un 2-3 per arribar al repartiment de punts.

El Manresa, amb problemes golejadors durant la pretemporada, s'ha avançat aviat amb un gol de Mario a la sortida d'un córner. L'Igualada ha estat a punt d'empatar, però ha estat Manel Sala qui ha fet el 0-2 al minut 16. El joc ha estat d'alternatives i els blaus han reduït la distància a poc del descans amb una rematada de Martí Just.

A la represa, ha continuat l'atac local. Pol Busquets ha evitat l'empat d'Omar, però no el 2-2 d'Iñaki Vas, un autèntic golàs al minut 64. Aleshores han reaccionat els visitants que s'han tornat a avançar amb un acció d'estratègia aprofitada per Solernou. Deu minuts abans del final, però, encara hi ha hagut temps per l'empat a tres, marcat per Omar amb un xut a l'escaire.