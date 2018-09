El Mas de Sant Iscle acollirà la segona edició de la Sant Fruitós Running Night

El proper dissabte, 22 de setembre, tindrà lloc la segona edició de la cursa nocturna Sant Fruitós Running Night. Enguany, la prova tindrà lloc al Mas de Sant Iscle, un entorn magnífic rodejat de vinya i història.

La cursa, que s'iniciarà a les 21h, tindrà dos recorreguts: un de 10 km per a aquells que la volen fer corrent i un de 7 km per als que la volen completar caminant. Hi haurà sis categories en la modalitat de running, la qual premiarà els tres primers classificats de cada categoria.

Com a novetat d'aquest any, l'organització proporcionarà un servei de fisioteràpia als participants. Paral·lelament, a partir de les 18 h i fins a les 00 h, tindrà lloc una festa al Mas de Sant Iscle amb activitats infantils, música ambiental i paradeta de creps, entre d'altres. En finalitzar la cursa, es farà una botifarrada maridada amb els vins del propi celler.