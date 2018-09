El president José Luis Correa advoca per avançar cap a la integració amb el Gimnàstic

Fer un treball conjunt, de ciutat, amb el Gimnàstic de Manresa, avalat amb el suport de l'Ajuntament, per dotar el futbol de la importància que es mereix com a instrument de difusió de la capital del Bages i, si escau, concretar la integració de la gestió d'ambdues entitats. Aquest és el principal objectiu de la junta presidida per José Luis Correa per als propers anys. Un projecte que hauria de fonamentar-se, de forma tangible, durant aquesta temporada.

Aquesta va ser la proposta més ambiciosa que va detallar l'empresari d'origen argentí durant una roda de premsa convocada dijous al vespre per fer balanç de l'actualitat del Centre d'Esports Manresa, dos dies abans de l'inici de les competicions oficials.



Adquirir nivell o tendir a desaparèixer

José Luis Correa va posar en valor, en primer lloc, la feina que fan les juntes dels dos principals referents futbolístics de Manresa «amb pocs mitjans», i va sentenciar que «durant aquest curs s'haurien d'assolir concrecions, amb la mediació de l'Ajuntament, per avançar cap a un treball conjunt de les dues entitats que enforteixi el futbol a Manresa i li atorgui la importància que es mereix». Correa va reflexionar que «hi ha un moment, en la vida de les empreses i de les entitats, en què o s'assoleix un nivell determinat o els projectes tendeixen a la desaparició». Per al president blanc-i-vermell, «el futbol pot ser un gran estri per a la promoció de la ciutat. L'Ajuntament ho ha d'entendre. Aquesta directiva fa set anys que sosté el club amb el seu treball. Necessitem més suport institucional. Sense suport, la gent se'n va a casa», va reblar, abans de posar l'exemple següent. «Nosaltres som molts conscients de la importància de pujar a Tercera Divisió, a l'hora d'afrontar un futur relleu directiu. Si som a Primera Catalana, potser algú mostrarà el seu interès. Si juguem a Tercera, els interessats seran molts més». Preguntat sobre si parlava d'una col·laboració o d'una fusió amb l'entitat escapulada, José Luis Correa va manifestar que «jo sóc ambiciós. Ja col·laborem amb altres clubs. Parlo d'una integració total que respecti la identitat i la història de les dues entitats», sense concretar més detalls de la proposta.

El president blanc-i-vermell no va voler avaluar el grau de compliment, per part de l'Ajuntament, de les accions de millora previstes en l'entorn i a l'interior de l'estadi del Congost. «Estic pendent d'una propera reunió amb el regidor d'Esports», va assenyalar. Les obres d'adequació dels serveis de les graderies encara no s'han iniciat.

Pel que fa al vessant esportiu, José Luis Correa va emfatitzar que «l'objectiu del primer equip ha de ser l'ascens a Tercera Divisió i, preferiblement, com a campió de grup». «Es pateix molt a les eliminatòries d'ascens!», va exclamar. Per assolir-ho va exposar que la partida pressupostària inicial del primer equip «és una mica més alta que la temporada passada, però equivalent a la inversió final efectuada». Correa va destacar el fet que el nou tècnic, Piti Belmonte, aterra al Manresa «acompanyat d'un cos tècnic molt professional. Això ha d'incidir positivament en l'equip»

El retorn del juvenil a la Lliga Nacional , així com l'ascens dels equips cadet, infantil i aleví a Divisió d'Honor són els reptes que Correa va definir en l'àmbit del futbol formatiu. Alhora, va justificar la dissolució del filial «per la despesa econòmica que ens suposava, sense cap mena de retorn, ja ques no existeix cap tipus d'ajut o subvenció federativa per afavorir la creació i el manteniment dels equips B», va concloure.