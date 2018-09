Rafinha no se'n va al Betis i marca el tancament del mercat blaugrana

El darrer dia del mercat de fitxatges a la Lliga Santander va posar punt final a un dels serials de les darreres setmanes a Can Barça, la possible cessió de Rafinha al Betis de Quique Setién. Després de dues setmanes d'intenses negociacions entre els dos clubs, cap d'ells s'ha posat d'acord amb les condicions de l'operació i, per tant, Rafinha jugarà aquesta temporada a les ordres de Valverde, almenys, fins al mercat d'hivern.

Recordem que el Barça no acceptava la proposta bètica de cessió pel brasiler i llavors, el club verd-i-blanc va optar per contactar amb el PSG i fer-se amb els serveis de l'argentí Lo Celso. Malgrat la insistència de Rafinha, el Barça va deixar clar que, sense una operació en la qual pogués treure un benefici econòmic, el brasiler no sortiria del club.

El tancament del mercat va deixar, però, una sortida en clau blaugrana. El lateral esquerre del filial, Marc Cucurella, s'en va cedit a l'Eibar per una temporada. El jugador va fer la gira d'estiu amb el primer equip però l'elecció de Joan Miranda com a recanvi de Jordi Alba li ha fet prendre la decisió de sortir cedit per buscar minuts.

A l'Eibar, Cucurella disposarà de la possibilitat de jugar a Primera Divisió i de créixer com a futbolista. Allà podrà sumar minuts en la categoria d'or i agafar més experiència. Cucurella se'n va cedit una temporada i l'Eibar es reserva una opció de compra.

Pel que fa a la resta del mercat de Primera, en el moment de tancar l'edició, Portu estava negociant el seu fitxatge amb el Sevilla de Pablo Machín. A més, el Girona va fer oficial el retorn de Douglas Luiz com a cedit.

La resta de moviments a la Lliga Santander van ser els següents: el Rayo Vallecano va informar del retorn de Bebé, qui estava a l'Eibar la temporada anterior, el Leganés va fitxar Recio del Màlaga i Borja Mayoral jugarà al Llevant com a cedit del Reial Madrid.

En l'àmbit internacional, el fitxatge més important va ser el de Juan Bernat pel PSG, procedent del Bayern de Munic. També va destacar el fitxatge de Nuri Sahin pel Werder Bremen.