Tony Gallopin guanya a Pozo Alcón i Valverde se situa segon a la general

El ciclista francès Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) es va imposar en la setena etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre Puerto Lumbreras i Pozo Alcón sobre 185,7 quilòmetres, en superar en un gran final la resta de favorits, mentre que Rudy Molard (FDJ) segueix líder.

Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón va ser 50è a un minut i 48 segons de Gallopin. Simón ha pujat 38 posicions a la general i es col·loca en la posició 117.

Alejandro Valverde (Movistar Team) va sortir ben parat a l'etapa d'ahir després que Kwiatowski (Sky) caigués i perdés 30 segons. El polonès va caure de la segona a la sisena plaça i el murcià Valverde va pujar del cinquè al segon lloc per vestir el mallot verd que el situa líder de punts.

Una etapa que no prometia massa va deixar un final trepidant, dur, amb diversos atacs d'homes importants com Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) o George Bennet (LottoNL-Jumbo), que no van poder ser tan efectius com el de Gallopin, que va agafar a contrapeu la resta.

Gallopin, en la seva primera victòria de l'any en una etapa en línia, va aconseguir un coixí de cinc segons de marge sobre el gran grup, que va liderar un Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) que es va quedar sense premi, tot i superar amb autoritat els espanyols Alejandro Valverde (Movistar) i Eduard Prades (Euskadi-Murias).

Finalment, a dos quilòmetres de la meta, Gallopin va atacar d'entre el reduït grup del capdavant i no només va arribar a superar Herrada sinó que també va passar l'excampió espanyol per anar-se en solitari cap a la victòria.

De cara a avui, la vuitena etapa de la competició començarà a Linares i arribarà a Almadén després de 195,1 quilòmetres, amb un recorregut pla i llarg que tindrà un sol petit port de tercera categoria, lluny de meta.