Vettel i Ferrari dominen en els lliures del Gran Premi a Monza

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va ser el més ràpid en els lliures de les dues primeres sessions d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia, que se celebra a l'històric circuit de Monza. Vettel va superar el seu company Kimi Raikkonen per confirmar el domini dels italians a casa i dels dos Mercedes en una tarda marcada pel fort accident que va patir Marcus Ericsson (Sauber). Un accident espectacular a 300 quilòmetres per hora que, afortunadament, no va tenir conseqüències.

D'aquesta manera, Vettel segueix assetjant Lewis Hamilton (Mercedes), que va marcar el tercer millor registre de la jornada i que veu a prop el de Ferrari des del seu liderat al Mundial. A Monza, al «Temple de la velocitat», Vettel començava fort encara que a costa d'errors que, en cursa, podrien ser fatals per als seus interessos.

De moment són els dos Ferrari qui tenen més punta de velocitat i millors temps que els dos Mercedes, amb Valtteri Bottas quedant per darrere del seu company en la quarta posició. I, per no trencar la tònica, els dos Red Bull de Max Verstappen i Daniel Ricciardo van ser cinquè i sisè, tot i que l'australià sortirà des de la part posterior de la graella, penalitzat. Els Force India d'Esteban Ocon i Sergio Pérez van acabar just per darrere dels tres grans i van confirmar un bon divendres, després de dominar el mexicà la primera sessió, que va estar passada per aigua a diferència d'una segona sessió amb més temperatura i millors condicions, que va permetre provar les gomes de sec a les escuderies.

Pitjor li va anar a Carlos Sainz, vuitè a la primera tanda i dotzè en la segona, qui va perdre a més el pols amb el seu company Nico Hulkenberg. A Renault patiran a Monza per poder estar en els punts, tot i que apunta pitjor per a McLaren i per a un Fernando Alonso que va estar temps sense rodar i que finalment va quedar per davant del seu company.