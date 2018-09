Duel d'invictes al Camp Nou amb la visita de l'Osca

El FC Barcelona s'enfrontarà avui davant de l'Osca (18.30 h), en un duel d'equips blaugrana invictes, un partit amb parany per als locals, que històricament no s'han sentit còmodes davant dels equips acabats d'ascendir. O això és el que diu l'estadística en el passat. El 2010, amb Pep Guardiola a la banqueta, el Barça va perdre per 0-2 al Camp Nou davant de l'Hèrcules d'Alacant. Aquesta mateixa història va ocór-rer dos anys.

L'Alabès, entrenat llavors per Mauricio Pellegrino, va assaltar el Camp Nou i va guanyar per 1-2 el Barça de Luis Enrique. Ernesto Valverde, amb la parada de seleccions a la cantonada, segurament no es plantejarà moltes rotacions i podria arribar l'estrena de Clément Lenglet. «Estic content amb l'equip que tinc, ara sabem el que som, els que hi som, els que tirarem això endavant» comentava a la prèvia Valverde.



L'Espanyol visita l'Alabès

L'equip blanc-i-blau entrenat per Rubi visitarà aquesta tarda a les 16.15 h de la tarda el camp de l'Alabès. El conjunt perico intentarà allargar la bona dinàmica de resultat i seguir invicte en aquest magnífic inici de temporada davant d'un Alabès que tan sols ha sumat un punt dels sis possibles en aquesta arrancada a la Lliga Santander.