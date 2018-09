Igualada i Manresa empaten a tres en un derbi trepidant i ple d'alternatives

L'estrena competitiva d'Igualada i Manresa a Primera Catalana va reportar als 230 espectadors que ahir a la tarda es van aplegar a les Comes un partit vibrant, ple d'alternances en el joc i en el marcador, entre dos equips que van generar fins a una vintena d'ocasions de gol, abans de signar unes taules que van fer justícia als nombrosos encerts i errors de blaus i blanc-i-vermells.

Quan encara no s'havien exhaurit els primers noranta segons de joc, el marcador ja registrava el primer gol bagenc. Brian va servir un córner que Manel Sala va rematar de cap amb mestria. Albert Alfonso, porter igualadí, va encertar a refusar la pilota, però no va poder evitar que el central manresà Mario materialitzés el 0 a 1. L'igualadí Omar, tres minuts després, va superar amb una vaselina Pol Busquets, però Iván Romano va evitar l'empat refusant amb el cap la pilota sobre la mateixa línia de gol. Les accions ofensives d'un i altre equip es van succeir fins que el Manresa va trenar una jugada excel·lent que Manel Sala va transformar. Bernat va habilitar Roger Alsina per penetrar a la defensa anoienca com a extrem dret i servir una magnífica assistència rasa que Manel Sala no va desaprofitar, i va establir el 0 a 2.



Malbaratar l'opció de sentenciar

El gol va consolidar el domini que els bagencs insinuaven al centre del camp i va refermar la seva iniciativa ofensiva. Un servei a l'espai de Roger Alsina va permetre a Noah encarar en solitari Alfonso. El porter blau va tapar molt bé el davanter visitant, que va escorar-se fins a malbaratar una immillorable ocasió de setenciar el matx (minut 26). Dos minuts després, Manel Sala va rematar, amb la dreta, a boca de canó, un córner servit per Brian, però Alfonso va exhibir reflexos i agilitat. El Manresa havia desaprofitat en dues oportunitats la possibilitat d'ampliar l'avantatge i tot feia preveure que ambdós equips es retirarien als vestidors sense registrar més incidències al marcador. No va ser així. Goran va centrar des de la posició d'interior esquerre, Pol Busquets va dubtar a l'hora de sortir i va refusar de forma deficient, habilitant Martí Just per empènyer amb el cap la pilota a gol i retornar la confiança a l'equip de Moha.

La segona meitat va ser un monòleg de joc dels locals que el Manresa no va saber interrompre. Els blaus van exhibir el futbol combinatiu que Moha els està inoculant, amb Joel Solà com a director d'orquestra. Pol Busquets va evitar l'empat protagonitzant una gran aturada a xut de l'incisiu Omar (minut 54), però no va poder fer res quan un defensor va desviar a gol una potent rematada llunyana d'Iñaki Baz (minut 62).

Tot i reequilibrar el marcador, els anoiencs no van deixar de prémer l'accelerador i Omar, tres minuts després, va estar a punt d'atorgar el primer avantatge als blaus, amb una vaselina que va fregar el travesser de la porteria blanc-i-vermella.

Els manresans no van defallir malgrat el domini blau i van tornar a adquirir avantatge en la seva primera ocasió d'aquest segon període. Al minut 77, Brian va servir una falta lateral que el central Sergi Solernou va rematar de cap, a gol, de forma inapel·lable.

El partit encara havia de deparar al públic més espectacle i emocions. Tres minuts després, Omar va materialitzar el 3 a 3 amb una espectacular rematada llu-nyana que va ubicar a la mateixa creueta superior dreta de la porteria de Pol Busquets. Martí Just va obligar el porter manresà a lluir-se en dues ocasions per evitar la remuntada (minuts 84 i 88). Ja en el temps d'afegit, Brian va poder resituar l'avantatge bagenc al marcador (minut 92), però el seu xut va fregar el pal esquerre de la porteria d'Alfonso. Tot seguit, Martí Just va estavellar a la part superior del travesser una enverinada centrada-xut (minut 94).