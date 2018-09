L'Igualada Rigat tindrà un rival suís i el Caldes a l'horitzó, a Europa

L'Igualada Rigat pot tenir el Caldes en el seu camí cap a una possible final a quatre de la competició europea que juga enguany, l'antiga Copa CERS, ara rebatejada amb el nom de World Skate Roller Cup. Aquest és un fet important, ja que la temporada passada va ser precisament un conjunt d'aquesta competició, el Lleida Llista, el que va deixar els arlequinats fora de la fase final de la competició. Aleshores va ser en els vuitens de final, amb victòria dels lleidatans per 4-1 a la seva pista i derrota mínima per 4-3 al pavelló de les Comes.

Així, els igualadins van saber ahir que el seu primer rival serà el RHC Uri suís. El primer partit es disputarà a la capital anoienca el proper 20 d'octubre i la tornada, el 17 de novembre a la pista dels helvètics. En cas de superar aquesta eliminatòria, que seria el normal, el rival sortiria de l'emparellament entre el Diessbach, també suís, i La Vendéenne francès. En aquest cas, l'anada, contra un d'aquests dos adversaris, seria l'1 de desembre, també a Igualada, i la tornada, el 19 de gener a fora de casa.

En els quarts de final seria quan l'Igualada Rigat es podria trobar el Caldes, que abans haurà hagut d'eliminar el Tomar portuguès en la primera ronda i el guanyador de l'eliminatòria entre el Sarzana italià i el Noisy le Grand francès a la segona. Els altres equips de l'OK Lliga d'aquesta competició, el CityLift Girona, el Lleida Llista i el Voltregà, van per l'altra banda del quatre i no es veurien les cares amb els igualadins fins a la final a quatre del torneig.