Peñarroya: «Estem satisfets pel triomf però era el menys important avui»

Els aficionats del Baxi Manresa poden estar ben contents del debut de l'equip a la pretemporada, després d'aconseguir una meritòria victòria contra el MoraBanc Andorra d'Ibon Navarro. Una cita corresponent al 34è Torneig BBVA, Gran Premi Diputació de Barcelona a Sant Julià de Vilatorta en què els homes de Joan Peñar-roya van jugar un gran partit col·lectiu amb Lukovic, Mazaira i Gintvainis, com a jugadors més destacats (11 de valoració).

El Baxi va oferir una bona imatge al primer quart, especialment en defensa. Sakho va posar el candau a la pintura bagenca i obligava el MoraBanc a fer molts llançaments des de fora que eren ben puntejats pels manresans. Lundberg, autor de la primera cistella bagenca de la pretemporada, va liderar l'equip en la parcela ofensiva (8 punts, 9 de valoració) i Gintvainis es va mostrar molt lúcid portant el timó de l'equip en aquest primer període.

El tècnic Joan Peñarroya va utilitzar bona part dels disponibles, ja des del primer quart, a excpeció de Guillem Jou i Paco del Águila. Un primer quart igualat en què el Baxi va destacar amb un 9/11 en tirs lliures, aspecte que va marcar el primer avantatge a la fi del període (22-19).

En el segon quart, Toolson va agafar el comandament de l'atac (6 punts). Els homes de Peñarroya no van afluixar en defensa i posaven en problemes un MoraBanc amb poques idees ofensives que no es trobava còmode davant un competitiu Baxi.

L'absència de Justin Doellman va obligar Peñarroya a fer proves en la posició del quatre. Així, Pere Tomàs va disputar bona part del segon període en aquesta posició, això sí, sense massa exigència.



El joc s'endureix

El Morabanc, conscient que no havia mostrat un bon nivell defensiu a la primera part, va decidir endurir el joc. Així, el tercer quart no va ser tan dinàmic com els dos anteriors, encara que el Manresa va entrar amb bon peu a la represa. Peñarroya va canviar el cinc inicial al tercer quart, amb només Sakho i Gintvainis, dos dels més destacatats a la primera part, del cinc que va començar el matx.

El tercer quart engegava amb una cistella de Walker, l'home més destacat dels andorrans amb 15 punts i 14 de valorcaicó. Malgrat això, el Baxi va aconseguir un parcial de 8-0 en aquest inici, gràcies a dos triples consecutius de Lukovic, el més destacat de les noves incorporacions amb 10 punts i 11 de valoració.

Els manresans van aconseguir el màxim avantatge del partit amb aquest parcial, però un temps mort d'Ibon Navarro va esperonar els andorrans, que es van situar a un punt i van remuntar amb un parcial de 2-12.

Peñarroya va aturar el partit quan els andorrans es van posar un punt per sobre. Pablo Pérez, un altre dels joves reforços de pretemporada per al Baxi, va anotar quatre punts consecutius per posar el seu equip un altre vegada al capdavant del marcador.



Un final agònic ben resolt

El darrer quart s'iniciava amb el marcador de 60-57, que ho deixava tot per decidir. Els del Congost van entrar amb bon peu gràcies a un triple d'Álvaro Muñoz qui, després d'un partit més aviat discret, va ser important en el darrer quart. El MoraBanc no volia deixar escapar els manresans i Ennis contestava amb un altre triple per mantenir la diferència.

En el gran partit col·lectiu de l'equip manresà, Àlex Mazaira també va aportar el seu granet de sorra amb dos triples consecutius al darrer que obrien un parcial de 6-0. Però els andorrans no ho posarien fàcil i es van encomanar a la seva estrella, Andrew Albicy, per mantenir-se a remolc.

La bona gestió de les faltes en el bàndol manresà va permetre als homes de Peñarroya arribar al darrer minut del partit amb dues faltes per fer. Ryan Toolson, amb una pèrdua quan faltaven vint segons pel final, quasi posa en problemes el seu equip, però Walker va fallar el tir decisiu ben defensat per Jou.