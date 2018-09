La picada d'una abella fa fora Kilian Jornet del Mont Blanc

El corredor de muntanya ceretà Kilian Jornet no va poder aconseguir ahir la seva quarta victòria a la cursa més exigent del calendari mundial, l'Ultra Trail del Mont Blanc. I no va ser derrotat per un competidor, sinó per un animal, en concret, un insecte. La picada d'una abella va provocar que Jornet, vencedor a Chamonix en les edicions de la cursa dels anys 2008, 2009 i 2011, s'hagués d'aturar quan havia recorregut 84,8 quilòmetres de la cursa que havia començat divendres a la tarda.

Va ser al refugi Bertone, al voltant de les tres de la matinada, quan anava entre els tres primers durant tota l'estona. En el seu compte de Facebook va explicar que la picada va tenir lloc tres hores abans de l'inici de la prova. «Soc al·lèrgic a les picades d'abella i el meu peu va començar a reaccionar immediatament. Vaig prendre medicaments per evitar problemes més importants i amb el metge vam tractar de reduir la inflamació i el dolor per tal que pogués córrer».



Sense resultats

Tot i això, va explicar que «des del principi vaig sentir coses estra-nyes a l'estómac i al pit. Després de Courmayeur vaig tenir una reacció al·lèrgica molt forta, dificultat per respirar, nàusees i dolor al pit». Aquest fet va provocar que s'hagués de retirar per tal d'evitar més problemes.

Aquesta és la segona retirada de l'any per a Jornet després d'haver-se trencat el peroné en una cursa d'esquí de muntanya. La victòria va ser per al francès Xavier Thevenard, que es va imposar amb un temps de 20 hores, 44 minuts i 16 segons, davant del romanès Robert Hajnal i del corredor de Platja d'Aro Jordi Gamito. En dones, triomf per a la italiana Francesca Canepa.

A última hora d'ahir va arribar a la meta el cabrianès Lluís Ruiz Oller, del Nonstop Minimalist Runners, en la posició 110, acompanyat de la brasilera Manuela Vilaseca, amb un temps de 29 hores, 28 minuts i 6 segons.