El Cadí completa avui les revisions mèdiques i demà comença a rodar

El Cadí la Seu comença a córrer. Aquest dilluns la majoria de les jugadores ho faran damunt la cinta en el marc de les proves d'esforç mèdiques a les quals són tradicionalment sotmeses. I demà ho faran damunt el parquet del poliesportiu municipal de la capital urgellenca. La pretemporada inicia el teló. En dues de setmanes arribarà el primer partit amistós, de rodatge. El primer test en vista a un campionat que les noies que entrena Bernat Canut encetaran el 13 d'octubre al pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, emplaçament triat per la Federació Espanyola per celebrar-hi, enguany, la segona edició de l'Open Day, la jornada unificada.

Canut podrà disposar aquest dimarts de deu de les onze jugadores de la plantilla. Com el curs passat, la tramitació burocràtica farà retardar alguns dies la incorporació de la jamaicana Shereesha Richards. La resta de les integrants del conjunt són des del cap de setmana a la Seu. Els tres nous fitxatges internacionals d'aquesta temporada -la base polonesa Zuzanna Sklepowicz, l'ala-pivot finlandesa Anniina Äijänen i la pivot americana Cassie Oursler- van arribar divendres a terres catalanes. També ho va fer la canària Yurena Díaz. A la Seu també ja hi ha fet cap l'exterior Mehryn Kraker, que defensarà per segon any la samarreta del Cadí.

Fonts del club han assegurat que totes les jugadores han arribat amb un estat de salut força bo. Les dues capitanes de l'equip, Georgina Bahí i Andrea Vilaró, juntament amb les altres dues jugadores catalanes del conjunt, la urgellenca Anna Palma i la mataronina Ariadna Pujol, van passar la revisió divendres passat. Altres van fer proves durant la jornada de dissabte i aquest dilluns es completa el treball mèdic abans d'encetar els entrenaments.