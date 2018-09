Dues dotzenes de mundials per a Bou

El pierenc va haver de fer una gran segona volta per guanyar ahir

Ni que fos un títol cantat, s'ha de celebrar de la mateixa manera que s'ha fet els dotze darrers anys, en els 24 títols aconseguits. Als 31 anys, Toni Bou té dues dotzenes de campionats del món de trial, una de cada tipus, a l'aire lliure i en pista coberta. Com qui compta ous, ell suma campionats i va engrandint una llegenda que serà difícilment superable. Ahir va recollir el fruit d'una temporada que va començar de manera complicada, després d'una caiguda en la pretemporada que va posar en perill el seu títol d'X-Trial i que li va fer iniciar el mundial amb molèsties. Però la seva superioritat és tan gran, que al final, com sol ser també habitual, li ha sobrat una prova i tot.

Bou en tenia prou, ahir, a Slisden, a la Gran Bretanya, de ser segon o bé de ser tercer si la cursa la guanyava el gironí Jeroni Fajardo, segon classificat del campionat. Però dissabte ja es va veure que aniria a totes i va aconseguir el millor resultat de les classificatòries, la qual cosa li permetia arrencar en condicions òptimes la prova d'ahir. A més, Fajardo quedava despenjat en la sisena posició, la qual cosa l'apartava molt de la possibilitat d'allargar el campionat i provocar que s'hagués de decidir en l'última de les curses, que es disputarà el proper dia 15 a Arco di Trento, a Itàlia.

De tota manera, ahir no va ser fàcil. Adam Raga i el jove Miquel Gelabert li van provocar molts problemes en la primera volta, i fins i tot el van arribar a avançar. A la segona, però, va aconseguir una esplèndida remuntada, va començar a passar zones sense fer cap errada, i va tancar la seva participació amb només tretze punts, dos menys que els seus principals rivals. Raga i Gelabert van quedar dos punts darrere i Jeroni Fajardo va quedar en una endarrerida sisena posició, la qual cosa obre la cursa per a la segona posició del mundial. A Itàlia, Fajardo, Jaime Busto, Raga i Albert Cabestany sortiran separats només per cinc punts entre ells, amb la qual cosa tots ells poden ser segons.



Títol de marques

A més de la victòria en el mundial de pilots, Bou va tenir també l'alegria que l'equip Repsol Honda, al qual pertany, també ha assolit el de marques. Ahir, el seu company Takahisa Fujinami va ser quart, després d'haver estat segon en la primera volta, i va assolir els punts necessaris per sumar un altre campionat més a una llarga corrua d'èxits.