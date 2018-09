El Düsseldorf suma el primer punt i el Schalke 04 encara no coneix la victòria

En els duels del diumenge a Alemanya, el RB Leipzig va empatar contra el recent ascendit Düsseldorf (1-1). Després que els locals acabessin golejats en la primera jornada contra el Borussia Dortmund i es classifiquessin, dijous, per l'Europa League en derrotar el Zorya, els de Leipzig van firmar les taules contra un Düsseldorf que d'aquesta manera suma el primer punt en el seu retorn a la Bundesliga. Per altra banda, el Schalke 04 va rebre el Hertha Berlin (0-2) i en va sortir derrotat. Els visitants, gràcies a un doblet de Duda, van superar el subcampió de la Bundesliga que no ha començat gens bé la competició, en una temporada on haurà de compaginar la competició regular amb la Champions. Pel que fa al Hertha, suma la segona victòria i confirma la bona pretemporada que el conjunt berlinès va realitzar.