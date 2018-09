Hamilton suma una victòria clau a casa de Ferrari i Alonso abandona

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar el Gran Premia d'Itàlia, catorzè del Mundial de Fórmula 1, per davant del finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) i de Valtteri Bottas (Mercedes), després d'una carrera marcada per la insuficient remuntada de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que va acabar cinquè mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren) van acabar, respectivament, novè, i per abandonament, dinovè. Després d'aquesta cursa, el britànic Hamilton amplia l'avantatge al capdavant de la classificació general fins a 30 punts davant de Vettel. D'aquí a dues setmanes el Mundial es disputarà al circuit de Marina Bay (Singapur).