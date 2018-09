El Joanenc s'estrena amb una contundent golejada

El Joanenc va obtenir la primera victòria de la temporada amb una golejada davant del Roda de Ter en la seva estrena a la Segona Catalana. El conjunt entrenat per Marc Viladrich va ser capaç de marcar dos gols ràpids en els primers compassos de partit i no va donar cap opció a un equip visitant que es va veure desbordat en tot moment.

El groguets van dominar i van ser molt superiors en els primers 45 minuts. Al descans, els del Bages ja guanyaven per un còmode 4-0. A la represa, la dinàmica no va canviar i els locals, amb molta confiança, van saber gestionar el duel. El Roda de Ter es va quedar amb deu homes per l'expulsió de Scipione per doble targeta groga. Els de Viladrich van arrodonir la golejada amb dos gols més. La setmana vinent, el Joanenc visitarà el camp del Sabadell B.