L'equip estatal 3x3 de Puiggròs acaba quart a l'europeu sub-18

La selecció espanyola femenina sub-18 de 3x3, amb la manresana Estel Puiggròs a les seves files, va acabar en la quarta posició en l'europeu de la categoria, que es va disputar fins ahir a Debrecen (Hongria).

Després de superar Itàlia (19-10) i caure per la mínima davant Ucraïna (12-13) a la fase de grups, les espanyoles es van veure les cares amb Letònia en els quarts de final i les van superar per un resultat de 7-15. A les semifinals, Espanya ja no va tenir tanta sort, ja que va perdre contra Bèlgica (19-15). En l'altra semifinal, França va tombar Rússia (20-15). En el partit pel tercer i quart lloc, les russes es van imposar per un sol punt de diferència a l'equip estatal, que a més de Puiggròs formaven Nerea Hermosa, Laura Méndez i Aixa Wone (15-14).

En categoria masculina, el conjunt integrat per Raúl Lobaco, Alexei Pérez, Pere Sureda i Sergi Tell va finalitzar tercer en vèncer clarament Romania (21-12).