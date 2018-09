L'Igualada júnior i la Joviat cadet jugaran a Preferent

Els conjunts júnior femení de l'Igualada i el cadet femení de la Joviat competiran aquesta temporada a la màxima categoria, Preferent, després d'aconseguir la classificació en les fases d'accés d'aquest cap de setmana.

Les igualadines van acabar com a millors segones dels tres grups de què constaven les fases i, segons les bases de competició, haurien de tenir una plaça entre els setze millors equips de Catalunya. Tot i això, des del club es mostren prudents i esperen que la Federació Catalana els ho confirmi. En el primer partit, jugat el dissabte, l'Asfalt Igualada va caure a Badalona davant el Joventut (58-51) en un matx en què les locals van agafar una petita renda a l'inici i la van poder mantenir fins al final. L'endemà, les anoienques estaven obligades a guanyar per una àmplia diferència, i això és el que van fer. En un duel jugat a Les Comes, van vèncer per un contundent 61-35 el Boet Mataró.

D'altra banda, les manresanes van obtenir el bitllet amb tres victòries en tres partits. La primera va ser a Vilanova i La Geltrú, on van derrotar el Samà per un clar 37-72. Les jugadores dirigides per Piqueras, Guitart i Ribera van clavar un parcial inicial de 0-19 gràcies a l'encert en el triple i van posar la directa cap a un fàcil triomf. Tot seguit, les bagenques es van fer fortes al Complex Vell Congost, van tombar el Cerdanyola B (72-51) i es van assegurar la plaça a Preferent. Les manresanes van fer un nou parcial, en aquest cas de 24-8 al segon quart (també basat en la punteria des de la línia de 6,75), que va ser clau per a la victòria. Finalment, en un partit ja de tràmit per als dos equips, les bagenques van superar el Club Natació Sabadell (71-61) gràcies a l'encert en el segon període, quan van anotar 30 punts i cinc triples.

Aquest curs hi haurà set equips de casa nostra a Preferent: els júniors A i B i el cadet masculins del Bàsquet Manresa, i els conjunts júnior i cadet femení de la Joviat i de l'Igualada.