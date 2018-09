El Manresa FS imposa la seva qualitat davant d'un inofensiu Alcoletge

El Manresa FS va sumar una còmoda victòria en el seu partit de pretemporada davant d'un Alcoletge que, tot i avançar-se amb un gol al minut 3, no va oposar resistència a l'equip entrenat per Paco Cachinero al Pujolet.

Ambdós equips van començar molt forts en els primers compassos de partit i l'Alcoletge va ser capaç d'aprofitar una errada defensiva dels bagencs per desfer l'empat en el marcador amb el 0-1. A partir del gol, els manresans van començar a portar la iniciativa del joc i van ser capaços d'empatar al minut 8 mitjançant Santa. Just abans d'arribar al descans, el local Corvo va posar per davant l'equip de casa. A la represa, els de Paco Cachinero van incrementar el ritme de joc i van superar en tot moment un Alcoletge inofensiu. Els manresans van anar ampliant les distàncies en el marcador de mica en mica fins arribar al minut 31 amb un clar 6-1. L'entrenador visitant va sortir amb el sistema de porter-jugador a falta de quatre minuts i els locals ho van aprofitar per marcar el setè gol. Ja en l'últim minut i de penal, van arrodonir la victòria amb el 8-1. Dissabte de la setmana vinent el Manresa FS disputarà l'últim partit de preparació al camp de l'Hospitalet (18.00 h).