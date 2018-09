Messi: «Crec que ja toca guanyar la Champions»

L'argentí Leo Messi, capità del FC Barcelona, creu que "ja toca guanyar la Champions" després de "tres anys seguits quedant fora en quarts", sent l'última (contra la Roma) "la pitjor de totes pel resultat a favor que teníem".

"Hem d'apuntar a això com a club, com a equip i com a vestidor, perquè tenim un planter espectacular i perquè ho podem fer. Tenim un planter com per poder competir i lluitar per aquesta competició", ha dit Messi en unes declaracions al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

Messi assegura que és "un orgull" ser el capità del Barça "per tot el que significa" però que no per això "canviarà gens" la seva manera d'actuar dins i fora del terreny de joc.

Admet que encara que el futbol cada vegada és més igualat, el Barça hauria de tenir alguna Champions més al seu palmarès. "Se'ns han escapat algunes en l'època de Guardiola, com la semifinal de l'Inter, la del Chelsea... llavors érem clars candidats, superiors als rivals i per detalls i petites coses no se'ns va donar", ha indicat.

Sorpès per Arthur Melo



L'argentí ha alabat la qualitat dels fitxatges realitzats pel Barça en aquest període estival i ha comentat que li ha sorprès la qualitat del brasiler Arthur Melo.

"Sincerament no el coneixia molt i salvant les comparacions, és molt semblant a l'estil de joc de Xavi, de voler sempre la pilota, de jugar curtet, de no perdre-la. Però m'han agradat tots els fitxatges", ha matisat.

També ha parlat del jove Riqui Puig, un dels del planter que ha sorprès durant la pretemporada. "Ja el coneixia. Havia entrenat alguna vegada amb nosaltres, però la pretemporada que va fer va ser espectacular. És bo que el club torni a confiar en el planter i a treure aquest tipus de jugadors que s'havia perdut una mica els últims anys", ha insistit.

Messi ha admès que des que va néixer el seu primer fill, Thiago, veu les coses d'una altra manera i ara després d'una derrota, pot agafar el son.

"Des que va néixer el Thiago, intento prendre'm les coses d'una altra manera després d'una derrota, però així i tot és molt difícil, ho pateixo molt i em costa tornar-me a aixecar després d'un cop dur", ha revelat.

Messi també ha parlat sobre dos futbolistes: Antoine Griezmann i Cristiano Ronaldo. El primer que va poder fitxar pel Barça i el segon per la seva marxa del Reial Madrid.

"No vaig viure molt el tema del 'xou' (de Griezmann) perquè estava al mig del Mundial. Cadascú mira pel seu bé tant en l'esportiu com en l'econòmic. Hem de pensar en els que van venir, no podem mirar cap enrere", ha afegit.

La marxa de Cristiano



Sobre Cristiano Ronaldo, Messi ha dit que el Reial Madrid és "un dels grans equips del món" que a més té "una plantilla de sobres" però el fet que Cristiano no estigui a l'equip blanc "fa menys bo al Madrid i converteix la Juventus en un clar favorit a guanyar la Champions".

L'argentí ha admès que es va sorprendre per la decisió del portuguès: "No l'imaginava fora del Madrid i tampoc imaginava que se n'anés a la Juventus".

Preguntat perquè es queda al Barcelona malgrat les temptadores ofertes que rep cada temporada, Messi ha dit: "Ho tinc tot aquí, des dels 13 anys sóc aquí, estic en el millor equip del món. La ciutat, si no és la millor, és una de les millors del món. Els meus fills van néixer aquí i no tinc cap necessitat d'anar-me'n a cap altre costat per cap de totes aquestes raons".

Després d'admetre que amb el pas del temps s'ha tornat menys egoista de cara a la porteria, Messi ha comentat que no sap què farà quan es retiri.

"No sé què passarà, on acabaré. Penso on estem, els anys que puc jugar quan acabi el meu contracte, què passarà després i res més. Quan arribi el moment de deixar el futbol, segurament trobaré alguna cosa que m'ompli", ha insistit.

Es veu jugant fins que acabi el seu contracte (2021), després ja veurà si està o no per seguir. "En aquell moment parlarem amb el club de si he de seguir o no. No és un problema, mai ho ha estat en la meva carrera", ha dit.

El deu blaugrana ha revelat que quan es retiri la idea és continuar vivint a Barcelona. "Els nens, sobretot Thiago, tenen el seu grup d'amics, el seu col·legi i pensem més en això que en una altra cosa. El canvi per a ells pot ser difícil i gran per diferents qüestions i aquí estem fenomenal", ha insistit.