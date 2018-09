El multicampió arriba avui a casa per celebrar un títol que va assegurar després de «molts nervis»

Tots els aficionats al trial i amics, família i veïns de Toni Bou tenen avui a un quart d'una del migdia una cita a l'aeroport del Prat, en concret a la terminal 2 B. Allà arribarà un avió de la companyia Jet2 procedent de Leeds-Bradford que portarà el 24 vegades campió del món amb el trofeu que l'acredita com a guanyador a Anglaterra de la seva sisena prova del mundial d'aquesta temporada.

Toni Bou, acostumat a lligar èxits, un darrere l'altre, ahir va haver de patir. No pel mundial, que estava assegurat, sinó, ambiciós com és, per lligar un nou triomf parcial.

D'aquesta manera, va assegurar que «ha estat un dia especial. Sabíem que la cursa no seria fàcil i que no s'hi podien cometre errades. M'han marcat un fiasco molt estricte a la zona 7 que m'ha obligat a lluitar amb duresa durant la resta de la cursa».

Els pocs punts de diferència entre tots els competidors van provocar que «el final hagi estat igualat, ja que un cinc més podia portar-me fins a la sisena o setena posicions, però si no cometia cap altra errada podia guanyar». Al final, va tirar endavant tota la seva classe, va tancar la prova amb només 13 punts acumulats i va aconseguir el triomf.

Per a ell, «ha estat un dia amb molts nervis i molta pressió, però no hi ha res millor que guanyar el mundial guanyant la cursa. Estem contents, perquè ha estat un any molt complicat per culpa de les lesions. Ara toca gaudir-ho amb l'equip».

Per la seva banda, el mànager de l'equip, el bagenc Miquel Cirera, va afirmar que «hem de felicitar de manera efusiva el Toni per aquest espectacular dotzè mundial. Aquest any ha estat molt dur per a ell i per a tot l'equip per les lesions del principi de temporada. No ha estat gens fàcil, però ho ha tirat endavant i també estem contents pel títol de marques».