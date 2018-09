El Nàpols es deixa els primers tres punts al camp de la Sampdoria

La tarda d'ahir es van jugar la major part dels partits corresponents a la tercera jornada de la Serie A. Cal destacar la contundent derrota del Nàpols al camp de la Sampdoria (3-0), on un Defrel molt encertat va anotar un doblet en els primers 45 minuts i, a la represa, el veterà Quagliarella va arrodonir la victòria. Un cop dur per al conjunt entrenat per Ancelotti, que la seguent jornada rebrà la sempre complicada Fiorentina. Pel que fa a la resta de partits, es van veure pocs gols, excepte en el Sassuolo-Genoa (5-3), un duel on els visitants es van avançar, però el conjunt local va reaccionar i va anotar cinc gols seguits, fins que el Gènova va anotar dues dianes més, que van maquillar l'electrònic. La resta de resultats van ser: Fiorentina-Udinese (1-1); Atalanta-Càller (0-1); Chievo-Empoli (0-0 ) i Lazio-Frosinone (1-0).