Ronaldo es converteix en el nou màxim accionista del Reial Valladolid

L'exfutbolista brasiler i bicampió del món Ronaldo Luiz Nazario ha fet oficial aquest dilluns la compra "a títol personal" del 51 per cent de les accions del Reial Valladolid, del qual passarà a ser president del Consell d'Administració. El seu projecte estarà enfocat a l'afició i serà "competitiu, transparent, revolucionari, i social".



'O Fenomeno' ha ofert aquest dilluns una roda de premsa a l'Ajuntament de Valladolid, acompanyat per l'alcalde de la ciutat, Óscar Puente, i el fins ara màxim accionista de la societat anònima, Carlos Suárez, que tot i això continuarà com a president, amb el seu equip de gestió, en el dia a dia de l'entitat però amb Ronaldo com a "cap".



L'exjugador de PSV, Reial Madrid, FC Barcelona, ??Inter de Milà i la selecció brasilera de futbol, ??entre d'altres, ha subratllat que aquest procés ha estat "tota una decisió" per a ell i ha explicat que el més important serà "la passió" de les persones que són aficionades del club, que han estat la seva història i espera que siguin "el present i el futur" del Reial Valladolid.



Carlos Suárez ha matisat que l'acord es va tancar dimecres passat, després d'uns contactes que es van intensificar a finals de juliol i a principis del mes d'agost. Com el propi Ronaldo ha precisat, Suárez es mantindrà com a president del club, un càrrec en el qual porta 17 anys, mentre que ell serà president del Consell d'Administració.



"Això no es quedarà aquí, arribarem fins on les nostres il·lusions ens ho permetin", ha indicat Ronaldo, que va anunciar que es posarà a treballar perquè el club de Pucela estigui entre els grans de Laliga Santander.