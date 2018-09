Un tècnic a cavall del bàsquet femení i la formació de joves

? Nascut al Masnou el juny del 1966, Joan Carles Pié Galceran té en el seu currículum una bona llista de clubs per als quals ha prestat serveis. Habitualment, hi ha un element que sol coincidir en molts d'ells: el bàsquet de formació. Treballar amb joves és una de les coses que més l'atrau. D'aquí que fins i tot quan ha estat al capdavant d'equips sènior, especialment al Cadí de la Lliga Femenina, el seu repte és polir diamants en brut perquè després puguin fer el salt a clubs de suposat més nivell.

Pié va formar part durant molts anys de l'equip tècnic de la base del Granollers, quan l'equip estava en el primer nivell. Ha passat per clubs com la UE Mataró o l'Arenys Bàsquet. I també ha tingut vinculació professional, fins i tot, amb el Barça, ja fos a la base o encara abans en la secció de bàsquet femení. En efecte, va entrenar a final de la dècada del 1990 l'UB Universitari, des d'on va fer el primer salt cap al Sedis Bàsquet per dirigir els primers compassos del primer equip femení del club a la màxima competició. A la Seu també hi ha entrenat el sènior masculí (a Copa Catalunya). De fet, havia acabat la temporada amb el Sedis Hidrology quan el club el va respescar, l'estiu del 2015 davant la marxa sorpresa de Miguel Àngel Ortega per posar-se al capdavant del Cadí. Abans havia estat també al River Andorra (EBA i LEB Plata), el precedent de l'actual MoraBanc de la Lliga Endesa.