Els titulars del Barça abusen de l'Osca

Jordi Alba va marcar el setè gol del Barça i va fer una dedicatòria particular, segons ell, al seu fill ALBERT GEA/reuters

Ernesto Valverde no enganya ningú. Sota, cavall i rei. Tothom esperava ahir rotacions a l'equip titular, però sembla que el tècnic basc seguirà el mateix full de ruta que li va donar el doblet la temporada passada: fer jugar els que estiguin millor fins que puguin, o fins que obtinguin una quantitat de punts que els faci marcar el ritme a la lliga. Ahir, el temerari Osca va plantejar un partit d'anada i tornada que va començar bé però que va acabar com el rosari de l'Aurora per als seus interessos. La qualitat blaugrana va marcar la diferència en la reedició de la visita del Girona de la temporada passada, la d'un equip que ahir va marxar amb la cua entre cames, però que tindrà arguments per salvar la categoria.

No era estrany que, jugant amb els titulars de sempre, aquests no sortissin gaire concentrats sabent que l'adversari era l'Osca. El Barça no va entrar al camp amb la tensió necessària i ho va pagar contra un rival que te la il·lusió del nouvingut. L'Osca va combinar bé i els seus davanters, Longo i el Cucho Hernández, es van entendre perquè el jove colombià, un jugador amb un gran futur, rematés de cap i sorprengués Ter Stegen.

Amb el resultat en contra, el Barça va decidir que potser sí que era moment de treure's la son de les orelles. Més aviat ho va decidir Messi, que va ser qui va protagonitzar les primeres accions. Primer va habilitar Suárez, però l'uruguaià no va estar encertat en cedir a Dembélé perquè el francès resolgués. Després va arribar el gol. L'argentí encara Luisinho a la frontal de l'àrea i, quan sembla que sortirà per l'esquerra, ho fa amb la dreta, encara Werner i li creua la pilota amb la cama menys bona. Amb poc, el Barça havia empatat.

El tram central de la primera part sí que va ser el més bo de l'equip de Valverde. L'Osca, amb dos davanters i tres centrecampistes creatius, tenia problemes per robar la pilota i el Barça s'anava acostant amb aproximacions de Dembélé, Rakitic i el mateix Messi, que va rematar massa fluix.

Sobredosi de VAR

Fins que va arribar el segon gol. En la primera acció del dia revisada pel VAR, Alba entra per l'esquerra i, quan centra a Messi, Pulido posa el peu i s'introdueix la pilota a la porteria. Els aragonesos ja no arribaven i el tercer era qüestió de minuts. Va estar a punt d'aconseguir-lo Piqué, en una acció enrevessada a l'àrea, però va arribar en un contraatac. Jordi Alba torna a trencar la línia visitant per l'esquerra i fa la passada de la mort perquè Suárez anoti el seu primer gol. El VAR torna a portar l'emoció durant uns instants, però Melero dona el gol i els jugadors el celebren dos cops.

L'avantatge confortable, però, dura poc al marcador. L'Osca torna a entrar per la dreta, hi ha un rebot, Umtiti es despista i permet que Longo arribi a la pilota i aquest la posa a l'àrea petita perquè el català Gallar anoti el 3-2. Tot i que Coutinho disposa de dos xuts marca de la casa abans del descans, el Barça sap que haurà d'afrontar la segona part amb un resultat encara incert.

L'emoció dura ben poc

Però, a la segona part, l'Osca no va existir des del primer minut. Messi ja va enviar una pilota al pal al primer minut i va ser el preàmbul del 4-2. El mateix argentí filtra una esfèrica cap a Dembélé, que encara el porter Werner i el supera amb un xut creuat. L'espai entre el central Pulido i el lateral Miramón va ser explotat una vegada i una altra per la velocitat del Barça. Suárez va estar a punt de fer el cinquè i aquest va arribar quan la clarividència de Messi va tornar a fer arribar la pilota a la banda dreta per tal que Ivan Rakitic rematés de primera, de volea i espectacularment fora de l'abast del porter visitant. El partit ja estava liquidat i l'Osca demanava que el temps passés ràpid.

Perquè els següents minuts van ser de voràgine dels barcelonistes, que haurien pogut fer el sisè en un mà a mà de Coutinho, que va aturar el porter, i en una rematada a fora de Piqué.

El gol va venir a la contra. Coutinho, millor a la segona part que a la primera, filtra una pilota a l'espai per a Messi, pel passadís de sempre, i aquest supera Werner en un altre u contra u. Amb el gol, el Barça es va relaxar i van entrar tres dels nous, Lenglet, Arturo Vidal i Arthur. Aquest es va situar de mig centre, en el lloc de Busquets, i Vidal va poder protagonitzar la jugada del partit en una xilena que no va acabar d'empényer Suárez a la xarxa.

Abans del final, encara dos gols més. Jordi Alba es va reivindicar després de la no convocatòria de Luis Enrique per a la selecció i va aprofitar una passada de Messi per anotar el setè. I deu minuts més tard, penal ingenu de Werner a Suárez. Messi li va deixar llançar a l'uruguaià, que va superar el porter argentí i va tancar l'ampli compte de gols.