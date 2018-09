Valverde: «Si aquest és, o no, l'onze de gala és un tema extern; fem un onze per guanyar el partit»

Ernesto Valverde es va mostrar satisfet del resultat i va treure importància al fet de recuperar el liderat i molta més a la victòria, ni que utilitzés l'equip denominat titular per aconseguir-la. L'entrenador vitorià tampoc no va voler reconèixer que els onze d'ahir, els mateixos que van actuar a Valladolid la setmana anterior, siguin els titulars. Segons ell, «si aquest és, o no, l'onze de gala és un tema de l'exterior; nosaltres fem un onze per guanyar els partits».

Valverde va explicar que «hem fet moltes coses en atac, hem anotat vuit gols, producte del joc i de les ocasions que hem generat. Hem tingut intenció i paciència per empènyer-los a la seva àrea i capgirar el resultat».

Sobre el fet d'haver sobrepassat el Madrid per diferència de gols, va admetre que «li dono una importància relativa. Hi ha equips com l'Atlètic i el València que s'han quedat enrere, però això acaba de començar i encara queda moltíssim».

També va parlar de la polèmica amb Gerard Piqué, a qui es va retirar el carnet de conduir. «He parlat amb ell i crec que aquestes situacions no el poden afectar. És en boca de tothom, però ho portarà de la millor manera».



Suárez i el vídeo

També va parlar Luis Suárez, que es va haver d'esperar perquè li validessin el seu primer gol en aquesta lliga que el VAR comprovés la posició de Jordi Alba. L'uruguaià va afirmar que «gairebé ja no et queden ganes de celebrar-ho, després». Per la seva banda, Jordi Alba no va voler comentar gaire la seva exclusió de la selecció i va assegurar que la celebració anava destinada al seu fill.