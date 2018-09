Un ala de 2,04 metres letal en el tir exterior i amb capacitat rebotadora

Jordi Freixanet Solervicens va néixer a Manresa el 15 de març del 1962. Va começar a jugar a bàsquet a l'AE La Salle Manresa, per continuar la seva formació a la Salle Barcelona, equip amb el qual va jugar dues temporades a la Primera B, l'equivalent a l'actual lliga LEB Or. Va ser internacional amb les seleccions juvenil, júnior i promeses, i va jugar deu partits amb la selecció absoluta. Un any després de col·laborar en la consecució de la medalla de bronze a l'Europeu juvenil de Damasc 79, Aíto García Reneses se'l va endur al Cotonificio de Badalona, per jugar a la Primera Divisió, l'antecedent de la lliga ACB, durant tres temporades.

Va continuar la seva carrera esportiva al Licor 43 de Santa Coloma de Gramanet, l'equip que va agafar el relleu de l'històric Cercle Catòlic badaloní. Va jugar tres cursos amb els colomencs i va completar un altre trienni amb la secció de bàsquet de l'Espanyol, abans d'entomar el repte del Cajacanarias, que va gaudir dels seus 2,04 metres, del seu inapel·lable tir exterior i de la seva capacitat per rebotar durant dues temporades (període 1989-1991). Aquell estiu va néixer el tercer dels seus fills, Pol Freixanet. El curs 1991-92 va acceptar la proposta del Càceres CB per jugar a Primera B. Freixanet va ser determinant per conduir un equip nouvingut a la categoria a la lliga ACB. Va fer la cistella decisiva a Palma, davant el Prohaci Mallorca (78 a 79). Després de jugar a l'ACB amb els extremenys un curs, es va retirar al TDK Manresa, en finalitzar la temporada 1993-94.