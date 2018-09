Cinc conjunts nostres a les Lligues Catalanes

El Born Centre Cultural va ser ahir la seu de la presentació de les diferents Lligues Catalanes que tindran lloc entre aquest cap de setmana i el principi del 2019. En total, cinc equips de casa nostra hi participaran. Es tracta del Baxi Manresa, a la lliga Endesa, del Cadí la Seu, de Lliga Femenina, i de tres representants de la Lliga EBA, el Monbus Igualada, el CB Martorell i el CB Esparreguera.

A la lliga Endesa, el Baxi Manresa, representat ahir pel seu president, Josep Sàez, jugarà dissabte la segona semifinal contra el Barça Lassa a partir de les vuit del vespre. El club ha organitzat un autobús per acompanyar l'equip al preu de 20 euros, entre entrades i viatge. Es pot trucar per reservar places i per a més informació al telèfon 93 872 15 03 en horaris d'oficina. En cas d'arribar a la final, es jugaria l'endemà, també a les vuit del vespre.

Pel que fa a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu no l'afrontarà fins al 3 d'octubre, quan jugarà l'eliminatòria prèvia contra l'Snatt's Sant Adrià al pavelló de Santa Coloma de Queralt. Si accedeix a la final, aquesta serà el dia 7 d'octubre, a Girona, contra l'Spar CityLift. Ahir, el Cadí va estar representat per l'entrenador, Bernat Canut, i la capitana, Georgina Bahí.

Finalment, tres equips de la lliga EBA tindran representació en la primera fase, que tindrà vuit grups de tres equips. El CB Martorell i l'Esparreguera compartiran grup amb el Castellbisbal, i l'altre equip de casa nostra, el Monbus Igualada, haurà de guanyar-se el lloc als quarts de final contra el MoraBanc Andorra B i el Pardinyes de Lleida. Els vuit gua-nyadors de cada grup jugaran una ronda de quarts de final, prèvia a una final a quatre, amb seu per determinar, entre els dies 2 i 3 de febrer de l'any vinent.