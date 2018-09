Doellman estarà un mes i mig de baixa i el Baxi s'ha de plantejar fitxar

El nord-americà Justin Doell-man no podrà començar la lliga Endesa amb el seu nou equip, el Baxi Manresa, i segurament no debutarà fins a la quarta o cinquena jornada de competició. El club va anunciar ahir que l'ala-pivot té un trencament al tríceps sural de la cama esquerra, que es va fer en un entrenament de la setmana passada. Ja no va poder actuar en el partit amistós de dissabte passat contra el MoraBanc Andorra a Sant Julià de Vilatorta i, evidentment, tampoc no farà el proper cap de setmana a la Lliga Catalana, a Lleida. Aquest fet, i que encara no hagi arribat qui ha de ser el teòric cinc titular de l'equip, l'haitià Cady Lalanne, deixa el Baxi amb la quasi obligació de fitxar per no deixar amb pocs efectius el joc interior.

Doellman ja va arribar a Manresa amb dubtes sobre el seu estat físic després d'unes temporades molt castigat en aquest aspecte. Es va perdre molts partits al Barça, també a l'Anadolu Efes i, fins i tot, al Buducnost, amb el qual va guanyar la Lliga Adriàtica. En les declaracions que va fer el dia de la presentació de l'equip, va manifestar que es trobava molt bé físicament i que havia passat un bon estiu, sense dolor. Ara, però, la lesió li talla la readaptació al seu equip.



Moviments de despatxos

La baixa de Doellman deixa el joc interior del Baxi amb les úniques presències de Marko Lukovic i de Jordan Sakho. El cinc titular, Cady Lalanne, encara no ha arribat, ja que està acabant de tramitar el seu visat al país caribeny. Encara que hi fos, però, amb tres jugadors a la pintura no es pot iniciar la temporada, motiu pel qual és probable que el Baxi fitxi algun jugador els propers dies per tal de suplir la baixa temporal de Doell-man. Aquesta incorporació fins i tot podria quedar-se a la plantilla i reforçar-la. Si fos així, però, no podria ser extracomunitari, ja que el Baxi té cobertes les places amb Doellman i Ryan Toolson.