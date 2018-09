El Girona-Barça es jugarà a Miami

El Girona-Barça de la 21a jornada de Primera Divisió, previst per al proper 27 de gener, es disputarà al Hard Rock Stadium de Miami. El que va començar a sonar com una possibilitat poc després que la Lliga anunciés un acord amb l'empresa Relevent per dur als Estats Units un partit cada temporada durant els propers 15 anys, és a punt de convertir-se en una realitat, a falta només de la confirmació oficial, que ha d'arribar en els propers dies. De fet, tant el club de Montilivi com la Lliga ja fa algunes setmanes que treballen en l'organització dels diversos temes logístics que hi ha sobre la taula i en les compensacions que caldrà donar als abonats del club gironí, que es quedaran aquesta temporada sense veure els blaugrana al seu estadi en un partit oficial de Lliga, segurament el duel més esperat juntament amb la visita del Reial Madrid. Montilivi, de moment, només haurà vist l'equip blaugrana a Primera una vegada (0-3 el curs passat) perquè aquest nou derbi català es jugarà a 7.580 quilòmetres de casa.

Els abonats tindran tres possibilitats per escollir la seva indemnització: apuntar-se a alguna de les 1.500 places d'avió gratuïtes per anar a Miami a veure el partit (viatge llampec d'anada i tornada, sense fer nit), optar a una de les 5.000 entrades gratuïtes que el Girona posarà a la seva disposició per anar al Camp Nou a veure el partit d'anada del proper dia 23 de setembre (a banda de rebre un 20% del preu del carnet) o si no s'opta per cap d'aquestes opcions, rebre el 40% del preu del carnet. Si algun abonat escull la primera opció (vol gratuït) i hi vol afegir un dia més d'estada, amb una nit d'hotel, haurà de pagar 600 euros. Els qui viatgin hauran de presentar un dipòsit de 500 euros que els serà retornat una vegada complerta l'expedició.

La idea de jugar als Estats Units és vista amb molt bons ulls tant pel Girona com pel Barça, per l'impacte que tindrà pels dos clubs la disputa d'un partit de Lliga allà. Però hi ha altres actors en aquesta pel·lícula i ni a jugadors ni a aficionats, d'entrada, els ha fet gaire gràcia, el plantejament. De fet l'AFE ja va arribar a amenaçar amb una vaga si la proposta, que hi tira, anava endavant. Des del primer moment la Lliga va tenir clar que també caldria indemnitzar els abonats del club local que es perdin l'opció de veure un dels grans partits de la temporada al seu estadi. En aquest cas, els del Girona. Tant el club com la Lliga han previst l'organització de vols gratuïts per als abonats fins a Miami, entrades de franc per veure el Barça-Girona al Camp Nou, o el retorn d'un 40% del preu de l'abonament d'aquest curs. Quan l'anunci sigui oficial, es concretarà com es vehiculen cadascuna de les opcions de compensació.

Hi ha hagut sobre la taula dos partits per dur als EUA: el Girona-Barça i el Betis-Barça. Els blaugranes o el Madrid, que serà l'altre protagonista d'aquests duels, sempre seran visitants perquè si calgués compensar els seus abonats, la xifra econòmica es dispararia. L'equip local, per tant, serà sempre un club amb una massa social modesta. Com la del Girona, que té al voltant de 9.000 abonats. Clubs de tamany similar de Primera, tipus Leganés o Eibar, ja haurien comunicat a LaLliga la seva predisposió per anar als EUA en temporades futures.

El partit es jugarà el diumenge 27 de gener a 3/4 de 9 del vespre, hora catalana, sis hores menys als EUA (14.45). La distància entre Girona i Miami és d'uns 7.500 quilòmetres. Els vols xàrter que es contractin sortiran, en principi, de Barcelona, i tindran una durada de nou hores i mitja. La idea seria volar aquell diumenge a la matinada per arribar als Estats Units unes hores abans del partit, anar de dret a l'estadi, veure el Girona-Barça i tornar, per aterrar de nou a Catalunya dilluns al matí. Hi haurà 1.500 bitllets a disposició dels 9.000 abonats que té el club.